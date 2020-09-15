Apple yeni ürünlerini tanıttı; fiyatları belli oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, 'Time Flies' etkiniliğiyle yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte iPad Air, Apple Watch 6 serisi ve Apple One gibi ürünler öne çıktı.

Bu etkinlikte daha önce duyurulan yeni iPad Air, Apple Watch 6 serisi ve Apple One gibi ürünleri ile yeni dijital ve bulut tabanlı hizmetleri tanıtıldı. Merakla beklenen iPhone 12'nin tanıtımı ise bu etkinlikte yer almadı.

Apple Watch Series 6

Tanıtım Apple Watch Series 6 ile başladı. Kandaki oksijeni ölçme, el yıkama süresini hesaplama gibi özelliklere bulunan akıllı saat, Apple'ın geliştirdiği S6 işlemciye sahip.

Yeni saat kadranları ile üretilecek Apple Watch Series 6, tokasız ve farklı renkleri bulunan Solo Loop kordon tipi ile satışa sunulacak. Bir diğer akıllı saat Apple Watch SE oldu.

Apple Watch Series 6'nın fiyatı 399 dolardan, Apple Watch SE modelinin fiyatı ise 275 dolardan satışa çıkarılacak.

Ebeveynler, çocuklarının Apple Watch'unu kontrol edebilecek

Family Setup özelliği ile ebeveynler kendi iPhone'ları ile çocuklarının Apple Watch'unu kontrol edebilecek.

Antrenman bilgilerinin kayıt altına alınacağı Apple Fitness+ uygulaması aylık 9,99 ve yıllık 79,99 dolar kullanıcıya sunulacak.

Apple fitness+ ile iPhone, iPad veya Apple TV üzerinden egzersiz seçilebilecek. Öte yandan egzersiz sırasında müzik dinlenebilecek.

Apple One

Yeni tanıtılan bir diğer ürün Apple One. Tüm hizmetlerin bir arada yer aldığı Apple One üç farklı ödeme planıyla kullanıcılara sunuldu.

Etkinlikte en çok öne çıkan ürünlerinden biri olan 8. nesil iPad'ın fiyatı 329 dolar olarak açıklandı. iPad, en hızlı Windows laptoptan 2 kat hızlı olması ile öne çıkıyor

iPad Air

Apple'ın tanıttığı bir diğer ürün ise iPad Air. A14 Bionic işlemciye sahip olan iPad Air'da Touch ID özelliği açma/kapama tuşu ile birlikte yapılacak.

Fiyatı 599 dolar olarak belirlenen İPad Air, önceki modellerinden daha iyi grafik ve hız performansına sahip olacak.