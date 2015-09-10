Apple yeni ürünlerini tanıttı

Apple, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlediği lansmanda yeni modellerini
tanıttı. Etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook da hazır bulundu.
Dev ekranlı, kalemli tablet
iPhone tüketiciden ilgi görmeye devam ederken iPad satışları geriliyor. Apple, yeni
ürünü iPad Pro ile tablet bilgisayar piyasasında atağa kalkıyor. Tim Cook, "iPad
Pro'nun bir masaüstü bilgisayar kadar güçlü olduğunu" söyledi. Dokunmatik ekrana
sahip tabletin kullanımı için özel bir kalem üretilmiş. İlk tepkilerde, tablet ekranın
büyüklüğü ve kalemin 99 doları bulan fiyatı eleştirildi.
iPhone ekranlarına yeni teknoloji
Apple gelirinin büyük kısmını iPhone'dan sağlıyor. Geride bıraktığımız çeyreğin 50
milyar dolarlık cirosunun üçte ikisi iPhone satışından sağlandı. iPhone'un yeni
modelleri 6S ve 6S Plus, "3D Touch" adı verilen yeni teknolojiyle geliyor. Yeni özellik,
farklı basınç seviyelerini algılayabiliyor. Yeni modeller ayrıca 12 megapiksel kameraya
sahip. Piyasa araştırma kuruluşu Technalysis Research'ten Bob O'Donnell'a göre,
"Apple kendisiyle rekabetinde giderek daha da zorlanıyor" görüşünü ile getiriyor.
Tim Cook, Apple Watch'un yeni modellerini de duyurdu. Apple, akıllı saatler
konusunda moda evi Hermes ile işbirliğine gitmeyi planlıyor.
Apple'ın TV atağı
Yenilenen Apple TV akıllı asistan Siri ile bütünleşiyor. Siri ile TV ana ekranında "O
yönetmenin en yeni filmini getir" komutunu verdiğinizde Siri bulup getiriyor. İzlediğiniz
filmde bir sahne kaçırmanız halinde, "En son ne söyledi?" diye sesli komutla sormanız
yetiyor. Siri sahneye otomatik olarak geçiş yapıyor.
Medyada bir süre önce yer alan iddialara göre Apple online video hizmeti alanında
pazarın lideri Netflix'e rakip olmayı planlıyor. Buna göre, Apple yetkilileri geçen
haftalarda Hollywood'un temsilcileriyle masaya oturdu. Apple'ın online video hizmetini
önümüzdeki yıl hizmete açmasının beklendiği, bu hedef doğrultusunda işe alınacak
uzman arandığı belirtildi. Apple'ın dizilere mi yoksa film üretimine mi ağırlık
vereceğinin henüz kesinlik kazanmadığı kaydedildi.