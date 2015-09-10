Apple yeni ürünlerini tanıttı

Apple, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlediği lansmanda yeni modellerini

tanıttı. Etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook da hazır bulundu.

Dev ekranlı, kalemli tablet

iPhone tüketiciden ilgi görmeye devam ederken iPad satışları geriliyor. Apple, yeni

ürünü iPad Pro ile tablet bilgisayar piyasasında atağa kalkıyor. Tim Cook, "iPad

Pro'nun bir masaüstü bilgisayar kadar güçlü olduğunu" söyledi. Dokunmatik ekrana

sahip tabletin kullanımı için özel bir kalem üretilmiş. İlk tepkilerde, tablet ekranın

büyüklüğü ve kalemin 99 doları bulan fiyatı eleştirildi.

iPhone ekranlarına yeni teknoloji

Apple gelirinin büyük kısmını iPhone'dan sağlıyor. Geride bıraktığımız çeyreğin 50

milyar dolarlık cirosunun üçte ikisi iPhone satışından sağlandı. iPhone'un yeni

modelleri 6S ve 6S Plus, "3D Touch" adı verilen yeni teknolojiyle geliyor. Yeni özellik,

farklı basınç seviyelerini algılayabiliyor. Yeni modeller ayrıca 12 megapiksel kameraya

sahip. Piyasa araştırma kuruluşu Technalysis Research'ten Bob O'Donnell'a göre,

"Apple kendisiyle rekabetinde giderek daha da zorlanıyor" görüşünü ile getiriyor.

Tim Cook, Apple Watch'un yeni modellerini de duyurdu. Apple, akıllı saatler

konusunda moda evi Hermes ile işbirliğine gitmeyi planlıyor.

Apple'ın TV atağı

Yenilenen Apple TV akıllı asistan Siri ile bütünleşiyor. Siri ile TV ana ekranında "O

yönetmenin en yeni filmini getir" komutunu verdiğinizde Siri bulup getiriyor. İzlediğiniz

filmde bir sahne kaçırmanız halinde, "En son ne söyledi?" diye sesli komutla sormanız

yetiyor. Siri sahneye otomatik olarak geçiş yapıyor.

Medyada bir süre önce yer alan iddialara göre Apple online video hizmeti alanında

pazarın lideri Netflix'e rakip olmayı planlıyor. Buna göre, Apple yetkilileri geçen

haftalarda Hollywood'un temsilcileriyle masaya oturdu. Apple'ın online video hizmetini

önümüzdeki yıl hizmete açmasının beklendiği, bu hedef doğrultusunda işe alınacak

uzman arandığı belirtildi. Apple'ın dizilere mi yoksa film üretimine mi ağırlık

vereceğinin henüz kesinlik kazanmadığı kaydedildi.