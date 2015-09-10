Apple yeni modelleri tanıttı; dikkatleri yeni iPhone ve iPad çekti

Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 6s’i resmi olarak duyurdu. Biri 4,7 diğeri 5,5 inç olmak üzere iki farklı modeli bulunan yeni model ay sonundan itibaren satışa sunuluyor. Apple, ilk büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro'yu da tanıttı. Yeni model 12,9 inç ekrana sahip ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Apple, ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlediği etkinlikte yeni ürün ve servislerini tanıttı. Etkinliğin en dikkat çeken ürünü ise iPhone 6s ailesi oldu.

iPhone 6’nin tasarımının devam ettirildiği yeni model, firmanın 3D Touch adını verdiği sezgisel dokunma özelliğine sahip. Telefon kullanıcının dokunma hareketlerine göre yanıt veriyor ve bazı yeni kullanım yöntemleri üretilebiliyor.

iPhone 6s modellerinde Rose Gold adı verilen kırmızı-pembe karışımı bir renk seçeneği de tercih edilebiliyor. Bu yeni renk seçeneği ürün tanıtılmadan önce pembe renk olarak internete sızmıştı.

Kamera geliştirildi

Yeni nesil A9 64 Bit işlemci kullanan iPhone 6s ailesinde geliştirilmiş yeni nesil kamera kullanılıyor. Ana kamerasının çözünürlüğü 8 megapikselden 12 megapiksele çıkarılan yeni model artık 4K çözünürlüğünde video da kayıt edebiliyor.

Ön kamerası 5 megapiksel çözünürlük sunan iPhone 6s modellerinde Retina Flash adı verilen bir aydınlatma teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede selfie çekimlerinde ekran parlaklığı anlık olarak artırılarak fotoğraftaki kişilerin yüzlerinin aydınlık olması sağlanıyor.

iPhone 6s‘e eklenen yeni bir özellik ise Live Photos oldu. Kullanıcılar normal bir fotoğraf çekerken aynı zamanda sesli ve hareketli görüntüler de kayıt edebiliyor. 3D Toıuch özelliği sayesinde bu fotoğrafın üzerine tıklandığında birkaç saniyelik hareketli görüntüler izlenebiliyor. Apple’dan yapılan açıklamaya göre bu yeni özellik birçok sosyal ağ tarafından desteklenecek.

iPhone 6s modelleriyle birlikte LTE Advance desteği de geldi. Yeni nesil 4G olarak tanımlanabilecek bu özellik yardımı ile mobil bağlantıda çok daha yüksek hızlara çıkılabiliyor.

iPhone Upgrade programı

Apple, yeni iPhone 6s modeli ile şimdilik sadece ABD’de geçerli olacak yeni bir programı da duyurdu: iPhone Upgrade. Her yıl iPhone modeli alan kullanıcılara yönelik programda ayda 32 dolar ödeyen herkes en son çıkan iPhone modeline sahip olabilecek. Program sayesinde ayda sürekli olarak 32 dolar ödeyenler en yeni iPhone modelini kullanabilecek.

Fiyatlar

iPhone 6s’in ABD fiyatı kontratlı olarak 199, 299 ve 399 (16, 64 ve 128 GB kapasiteler), iPhone 6s Plus’un ABD fiyatı ise yine kontratlı olarak 299, 399 ve 499 dolar olacağı açıklandı. Yeni modeller 25 Eylül’den itibaren satışta olacak.

Yeni iPhone modellerinin ilk etapta satılacağı ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Yeni modellerin muhtemelen Kasım ya da Aralık ayında Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapması bekleniyor. iPhone 6s modellerin Türkiye fiyatının minimum 2700 TL’den başlaması bekleniyor.

iPad Pro duyuruldu

Apple, ilk büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro’yu tanıttı. Yeni model 12.9 inç ekrana sahip ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Apple, ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlenen etkinliğinde yeni iPad modelini tanıttı. iPad Pro olarak adlandırılan model, 12,9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Özellikle profesyonel kullanım için tasarlanan yeni iPad Pro, Pencil ve Smart Keyboard adı verilen aksesuarlarla birlikte kullanılabiliyor.

Apple’ın ‘bugüne kadar geliştirdiği en güçlü iPad’ olarak tanımladığı iPad Pro, A9X işlemci kullanıyor. 6.9 mm kalınlığa sahip olan tablet bilgisayar, Pencil adı verilen aksesuar yardımı ile basınca duyarlı şekilde kullanılabiliyor ve bu sayede çizim gibi işler yapılabiliyor. Üzerinde pil bulunan Pencil aksesuarı, Lightning portu sayesinde şarj oluyor. Ayrı olarak satılan kalemin ABD fiyatı ise 99 dolar olarak açıklandı. Ürünle beraber duyurulan bir diğer aksesuar ise Smart Keyboard oldu. Hem kılıf hem klavye olan bu aksesuar ise 169 dolardan satılacak.

A9X çip kullanan iPad Pro, 10 saat pil ömrü, 4 adet hoparlör, 2,732×2,048 piksel (5.6 milyon) ekran çözünürlüğü, 8 Megapiksel ana kamera, HD ön kamera, 802.11 ac desteği gibi özelliklere sahip. 32 GB kapasiteli modelin ABD fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. 64 GB kapasiteli sürüm 949, 128 GB kapasiteli sürümün fiyatı ise 1079 dolar olacak.

Yeni tablet bilgisayarın Kasım ayından itibaren satışa sunulacağı açıklandı. iPad Pro’nun Türkiye’de ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı ise net olarak bilinmiyor.

Apple Watch

Etkinlikte yeni iPhone modelinin yanı sıra firmanın akıllı saati Watch’un yeni kayışları, yeni işbirlikleri ve Watch OS işletim sistemin ikinci sürümü de tanıtıldı. Yeni akıllı saat işletim sisetemi 16 Eylül’den itibaren kullanıma sunulacak. Ayrıca Facebook Messenger ve GoPro uygulamalarının duyurusu da yapıldı. Ayrıca etkinlikte Hermes ile yapılan işbirliği sonucu üretilen yeni kayışlar da tanıtıldı.

Apple TV

Etkinliğin bir diğer yıldızı ise Apple TV oldu. Donanım ve tasarımı yenilenen Apple TV artık Siri ile entegre bir şekilde kullanılabiliyor. Yani kullanıcılar sesli komutlar vererek Apple TV menülerinde dolaşabiliyor, arama yapabiliyor ve istedikleri televizyon programı ya da filmi izleyebiliyor. Kumanda üzerinde bulunan dokunmatik alan sayesinde kumanda çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.

Apple TV’nin bir diğer yeniliği ise TV OS isimli işletim sistemi oldu. Yeni nesil televizyon işletim sistemi sayesinde uygulama geliştiriciler için de yeni bir dönem başlıyor. Artık TV için de uygulama geliştirilebilecek. Bununla ilgili demolar da yapan Apple, özellikle oyun ve uygulama tarafında birçok yenilik sunulabileceğini gösterdi.

Kasım ayından itibaren satışa sunulacak olan yeni nesil Apple TV’nin 32 GB’lık sürümü 99, 64 GB’lık sürümü ise 199 dolardan satılacak.