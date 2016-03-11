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Bilim / Teknoloji

Apple, yeni iPhone ve iPad'i ne zaman tanıtacak?

Resmi olarak gönderilen Apple davetinde tanıtım etkinliğinin 21 Mart tarihinde düzenleneceği netleşti

11 Mart 2016 23:13

Resmi olarak Apple tarafından gönderilen davet görseline göre daha önce de iddia edildiği gibi yeni iPhone ve iPad’in tanıtılacağı etkinlik 21 Mart tarihinde düzenlenecek. 

Onedio’nun haberine göre, etkinlik çerçevesinde yeni iPhone SE’nin ve iPad Pro’nun duyurulması bekleniyor. Ayrıca Apple Watch için farklı kayış seçeneklerinin de geleceği söyleniyor.

Her zamanki gibi etkinlikle ilgili bir detay paylaşılmadı. Davetiyede yer alan “Let us loop you in” ifadesi ise çok önemli bir ipucu gibi görünse de aslında Apple’ın kampüs adresiyle ilgili basit bir kelime oyunu. 

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