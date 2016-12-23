Apple Watch'a da Pokemon GO geldi

Niantic sonunda Apple Watch cihazları üzerinden Pokemon GO deneyimini yaşamak isteyenler için müjdeyi verdi.

Niantic tarafından Apple Watch için Pokemon GO’nun sunulmasının geciktirilmesi sonrasında iptal söylentileri ortaya çıkmış ve şirket böyle bir şey olmadığını ifade etmişti. Shift Delete'de yer alan habere göre şirket, son olarak beklenen desteği kullanıcılarına sunmuş durumda.

Pokemon GO’nun Apple Watch için sunulmasıyla birlikte Oyuncular artık çevresindeki dünyayı bileklerinden keşfedebilecek ve deneyimleyebilecekler.

Bir Pokemon’a rastladığınızdaysa ise onu iPhone ile yakalamanız gerekiyor. Apple Watch üzerinden oyun oturumlarınızı, kişisel aktivite halkalarınızı takip edebilmeniz ve Pokemon yumurtası çıkarmak için mesafeyi sayarak idman yapabilmeniz de mümkün. Etrafta PokeStop’lar olduğunda ve bunlardan öğe topladığınızda ya da yumurtadan çıkma ve madalya durumlarında bildirimler alabiliyorsunuz.