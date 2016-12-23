T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple Watch'a da Pokemon GO geldi

Bir Pokemon’a rastladığınızdaysa ise onu iPhone ile yakalamanız gerekiyor

23 Aralık 2016 17:28

Niantic sonunda Apple Watch cihazları üzerinden Pokemon GO deneyimini yaşamak isteyenler için müjdeyi verdi.

Niantic tarafından Apple Watch için Pokemon GO’nun sunulmasının geciktirilmesi sonrasında iptal söylentileri ortaya çıkmış ve şirket böyle bir şey olmadığını ifade etmişti. Shift Delete'de yer alan habere göre şirket, son olarak beklenen desteği kullanıcılarına sunmuş durumda.

Pokemon GO’nun Apple Watch için sunulmasıyla birlikte Oyuncular artık çevresindeki dünyayı bileklerinden keşfedebilecek ve deneyimleyebilecekler.

Bir Pokemon’a rastladığınızdaysa ise onu iPhone ile yakalamanız gerekiyor. Apple Watch üzerinden oyun oturumlarınızı, kişisel aktivite halkalarınızı takip edebilmeniz ve Pokemon yumurtası çıkarmak için mesafeyi sayarak idman yapabilmeniz de mümkün. Etrafta PokeStop’lar olduğunda ve bunlardan öğe topladığınızda ya da yumurtadan çıkma ve madalya durumlarında bildirimler alabiliyorsunuz.

ETİKETLER

Apple WatchPokemen Gogeldioyun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24