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Bilim / Teknoloji

Apple Watch, ön satıştaki ilk gününde tükendi

Apple Watch'ın Türkiye’de yaz aylarında de piyasaya sürülmesi bekleniyor

12 Nisan 2015 12:28

Apple’ın merakla beklenen giyilebilir teknoloji ürünü Apple Watch, ön siparişe açılmasıyla birlikte tükendi. Ancak tükenen saat sayısı hakkında bilgi verilmedi. Yoğun ilgiden dolayı saatin piyasaya sürülmesinin de gecikeceği öğrenildi.

İlk etapta aralarında Kanada, Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık’ın da olduğu dokuz ülkede satışa çıkacak olan saatin, teslimat süresinin de ön satıştaki yoğun ilgi nedeniyle dört ila altı hafta sonrasına erteleneceği açıklandı.

 

Türkiye’de yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor

 

Türkiye’de, yaz aylarında de piyasaya sürülmesi beklenen saatin, ‘Apple Watch Sport‘ modeli 349 dolar, ‘Apple Watch‘ 549-1049 dolar ve lüks segmente hitap eden ‘Apple Watch Edition’ da 10 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

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