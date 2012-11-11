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Bilim / Teknoloji

Apple ve HTC'den tarihi karar

Apple ve HTC, teknoloji dünyasında dönüm noktası olarak görülen bir karar aldı

11 Kasım 2012 21:08

 

ABD’li elektronik devi Apple ve Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, teknoloji dünyasına çok önemli bir duyuruda bulunarak, aralarındaki küresel patent kavgalarını sona erdirdiklerini açıkladı. İki şirket, 10 yıl süreli patent lisans anlaşması yaparak, küresel alandaki patent savaşlarından birini sona erdirdi.

Sayısız markayla küresel alanda patent savaşları veren ve en son olarak geçtiğimiz hafta Motorola’ya karşı önemli bir davası aleyhine sonuçlanan Apple, akıllı telefon üreticisi HTC ile uzlaşmaya vardı. İki şirket, iki yıldan bu yana akıllı telefonları ilgilendiren çeşitli patentler konusunda davalıktı.

Apple ve HTC, teknoloji dünyasında dönüm noktası olarak görülen bir karar alarak, 10 yıl boyunca kullanacakları patentlere lisans alınması konusunda ortak hareket edeceklerini açıkladı. Anlaşmanın finansal rakamları ve diğer detayları açıklanmazken, 10 yıllık anlaşmaya mevcut patentlerin de dahil olduğu ifade edildi.

Apple ve HTC, varılan uzlaşmanın ardından açıklamada bulunarak karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Apple’ın CEO’su Tim Cook, “HTC ile anlaşmaya varmış olmaktan memnunuz” derken, HTC’nin CEO’su Peter Chou, “Apple ile aramızdaki anlaşmazlıkları sona erdişmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı.

 

İki yıldır süren kavga

 

Apple ile HTC arasındaki yasak mücadele, Mart 2010’da, Apple ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) başvurduğunda başlamıştı. Apple, başvurusunda HTC’nin 10 patentini ihlal ettiğini belirtmiş, ABD’ye ithal edilen ürünlerin gümrükten geçip geçmemesine karar veren komisyon, Haziran 2011’de sonuçlanan soruşturmasında, söz konusu patentlerin sadece ikisinin ihlal edildiği sonucuna varmıştı

Bu gelişmeden beş ay sonra, bu sefer HTC, Apple’ın iPad, iPod ve iPhone cihazlarında kendisine ait beş patenti ihlal ettiğini öne sürerek dava açmıştı. Tayvanlı şirket iki ay sonra da Delaware Bölge Mahmesine başvurarak Apple’ın Mac bilgisayarı, iPod, iPhone, iPad ve diğer cihazlarında iki Wi-Fi bağlantılı patentini ihlal ettiğini suçlamasında bulundu.

 

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