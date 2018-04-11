Apple ve Google'ın tükettiği enerji artık tamamen yenilenebilir

Küresel anlamda yenilenebilir enerjinin büyüyüşü büyük bir hızla devam ediyor. 100’den fazla şehir artık elektriğinin çoğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretirken, Avrupa’da da yenilenebilir enerji kaynakları ilk defa kömürden daha fazla elektrik üretti.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ise 2020’de tüm yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlardan daha ucuz olacağını belirtiyor. Bu trend özellikle büyük şirketler tarafından da takip ediliyor.

Teknoloji endüstrisi denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden Google ve Apple ise arka arkaya artık enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladıklarını açıkladı.

Görkem Gömeç’in Yeşilist’te yer alan haberine göre, Google tarafından paylaşılan blog gönderisinde artık kullandıklarından daha fazla seviyede enerjiyi yenilebilir enerji kaynaklarından aldığını belirtti. Şirketin 2017’de koyduğu hedef, bütün ofislerinin ve 13 veri işlem merkezinin kullandığı enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı içeriyordu.

Yalnız bu Google’ın ofis ve veri merkezlerinin sadece yenilenebilir enerji kullandığı anlamına gelmiyor. Google şirketin tükettiği enerji miktarı kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmış. Yani şirket her tüketilen kilowatt saat için, sadece Google’ın kullanımı için inşa edilmiş rüzgar ve güneşten kaynaklı enerji kaynaklarına sahip.

Google yayınladıkları blog gönderisinde sahip oldukları bu yenilenebilir enerji kaynaklarının artık ihtiyaçlarından daha fazla enerji ürettiğini belirtiyor. Bununla beraber, Google şimdilik kendi boyutlarında bir şirketin yenilenebilir enerji ile çalışmasının mümkün olmadığını belirtiyor ama yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımların devam edeceğini de açıklıyor.

Benzer bir şekilde Apple’ın da tüm küresel operasyonları yenilenebilir enerji kaynakları ile “çalışmıyor”. Ama dün yaptığı açıklamada Apple yenilenebilir enerji yatırımları ve yeşil enerji tahvilleri ile artık kullandıkları enerji kadar yenilenebilir enerjiye sahip olduklarını açıkladı.

iPhone üreticisi şirket aynı zamanda rüzgar, güneş ve diğer temiz enerji kaynaklarına dünyanın neredeyse her noktasında yatırım yapıyor. Burada üretilen fazla enerjiyi dağıtım için sattıklarını belirten şirket aynı zamanda yeni kurdukları dev Apple Park kampüsünün enerjisini de yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağını açıklamıştı.

Maalesef merkezi elektrik dağıtım şebekelerine olan bağımlılık, bölgesel monopoliler ve bürokratik engeller yüzünden bu iki “dev” şirketin yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışması mümkün değil. Ama bu şirketlerin yaptıkları yatırımların önemini azaltmıyor.

Google ve Apple’ın yaptığı yatırımlar, bölgedeki ekonomik sistemde elle tutulur bir değişikliğe yol açıyor. Bazen bu yatırımlar normalde bu bölgelerde yatırım yapacak gücü olmayan sistemler adına da yapıldığından yenilenebilir enerji kaynakları büyüme şansı yakalıyor. Her iki şirketinde de daha da büyüyeceğini düşünürsek, bu yatırımların da yardımı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın öngörüsü gerçek olacak gibi.