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Bilim / Teknoloji

Apple ve Google'ın hazırladığı Koronavirüs takip uygulaması tamamlandı; virüsle temas edince bildirim gönderecek

21 Mayıs 2020 07:20

T24 Dış Haberler

Apple ve Google, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) temas eden insanlara bildirim gönderecek bir uygulama hazırladı. 

Teknoloji şirketleri Apple ve Google, ortak çalıştıkları Koronavirüs takip ve kontrol uygulamasının tamamlandığını duyurdu. Şirketler, 22 ülke ve bazı ABD eyaletlerinin uygulamayı kullanmayı planladığını söyledi. 

Bluetooth teknolojisiyle çalışan uygulama insanları Koronavirüs'e yakalanmış ya da daha sonra yakalanan biriyle temas ettiklerinde uyaracak. 

Dünya genelinde pek çok devlet Koronavirüs'ün telefon uygulamaları üzerinden takip edilmesi için uygulamalar başlatmış fakat teknik sorunlar nedeniyle uygulamalar başarılı bir şekilde kullanılamamıştı. 

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