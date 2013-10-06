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Yaşam

Apple uygulaması olan 'Siri'nin gizemli sesi ortaya çıktı

Apple uygulaması olan Siri'yi seslendiren Susan Bennett, kaydın 2005’te gerçekleştiğini ve bir ay boyunca her gün dört saat ses kaydı yaptığını ifade etti

06 Ekim 2013 10:34

Milyonlarca iPhone ve iPad’lerdeki sesli komut uygulaması Siri’nin gizemi çözüldü. Uygulama tanıtıldığından bugüne kadar merak konusu olan gizemli sesin Susan Bennett’a ait olduğu ortaya çıktı.

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ABD’de Atlanda şehrinde yaşayan Bennett, sırını CNN televizyonuna verdiği bir röportajda açıkladı. Bennett, Siri’nin sesinin kendine ait olduğunu kanıtlamak için aylarca uğraştını açıkladı. Gerçek bir kanıtı olmayan ve dava açılmasından korkan Bennett, kimliklerini açıklayan İngiliz ve Avustralyalı 'Siri’lerden ilham alarak öne çıkmaya karar verdi.

 

Ses kaydı 2005 yılında gerçekleşti

 

Bennett, kaydın 2005’te gerçekleştiğini ve bir ay boyunca her gün dört saat ses kaydı yaptığını ifade etti. CNN’e konuşan seslendirme sanatçısı, “Ses kaydı yapılırken ne için yaptığımı bilmiyordum. 2011’de yeni iPhone çıktığında arkadaşlarım sesimin Siri’ye çok benzediğini söyledi. Sonra ben de dinledim, evet Siri bendim” dedi.

Susen Bennett, bankamatik programlarında, GPS ve havaalanı terminallerinde de seslendirme yaptı. Atlanta Havaalanı’ndaki seslendirme sanatçısıyla röportaj yapmak isteyen CNN muhabiri, Bennett’i tesadüfen keşfetti.

Apple henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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