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Bilim / Teknoloji

Apple üniversite kuruyor

Teknoloji devi Apple, üniversite kurmaya hazırlanıyor.

26 Ekim 2008 03:00

Teknoloji devi Apple, üniversite kurmaya hazırlanıyor. İlk adım Yale Üniversitesi Yönetim Okulu Dekanı Joel Podolny'yi transfer etmekle atıldı. Yale Başkanı Richard Levin Podolny'nin kasım ayı itibariyle görevini bırakacağını ve Apple'ın eğitim bölümünde göreve başlayacağını belirtti.

Yale Daily News gazetesine göre ise Podolny, şirketi içinde yönetimsel eğitim süreçlerinden sorumlu olacak. Son yıllarda şirket üniversiteleri ABD'de yaygın olarak hayata geçiyor. Mc Donald's tarafından çalışanları eğitmek amacıyla kurulan Hamburger Üniversitesi bunun en bilinen örnekleri arasında geliyor. 2006 yılında Walt Disney tarafından satın alınan Pixar Animasyon Stüdyoları'nın Pixar Üniversitesi de bir diğer örnek.

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