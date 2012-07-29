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Bilim / Teknoloji

Apple Twitter'a ortak oluyor

Sosyal medya dünyasının devlerinden Twitter'a güçlü ortak geliyor

29 Temmuz 2012 17:13

550 milyar dolarlık piyasa değeri olan teknoloji markası Apple, sosyal medya dünyasının yıldızı Twitter’a ortak olmaya hazırlanıyor. 

Apple yönetiminin Twitter’a yatırım için karşı tarafla görüşmeleri başlattığını belirten New York Times gazetesi, anlaşma tarihi ve hisse konusunda net bir rakam vermiyor. Buna karşılık 8.4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Twitter ’ın Apple ortaklığı sonrası piyasa değerin 10 milyar doların üzerine taşıyacağı ifade ediliyor.

140 karakterlik yazılı mesajlarla bir anda internet dünyasında en çok kullanılan servisler arasında ilk sıralara yükselen Twitter ’ın kuruluşu 2006 yılına dayanıyor. Twitter ’ın kurucusu Jack Dorsey, yaptığı bir açıklamada; şirket ’ın kuruluşu ve yükselişinde Apple modelini örnek aldığını belirtmişti.

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