Apple, telefonunu gönderdiği teknik serviste özel görüntüleri sızdırılan kadına milyonlarca dolar ödedi

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Iphone model telefonunu Apple onaylı teknik servise gönderen bir kadının özel video ve fotoğraflarının teknisyenler tarafından internete sızdırılması üzerine Apple'ın kadına milyonlarca dolar ödediği ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2016 yılında ABD'nin California eyaletinde ismini vermeyen bir kadın, iPhone telefonunu Apple'ın yetkili servisi Pegatron Teknoloji'ye gönderdi. Burada telefonu tamir eden teknisyenler, kadının "özel görüntülerinin" yer aldığı fotoğraf ve videolarını kadının Facebook hesabına ve çeşitli platformlara yükledi.

Dava açan kadın, teknisyenlerin videoları internete sızdırmasının ardından "ağır duygusal stres" yaşadığını belirtti. Davada açık bir şekilde "Apple" ismi geçmese de şirket, kadına milyonlarca dolar ödemeyi kabul etti.

Dava, Apple ve Pegatron'un yer aldığı başka bir davada avukatların 2016'da yaşanan olayı hatırlatmasıyla gündeme geldi.

Yaşananları Guardian'a doğrulayan Apple şu açıklamayı yaptı: "Müşterilerimizin verilerinin gizliliği ve güvenliğini ciddiye alıyoruz ve tamir süreçlerinde verilerin korunduğundan emin olmak için çok sayıda protokolümüz var. Bu politika ihlalini 2016 yılında duyduğumuzda hızla harekete geçtik"