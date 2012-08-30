Apple teknolojisi neleri değiştirdi?

Son bir haftada Samsung ile yaşadığı patent savaşıyla gündemden düşmeyen teknoloji firması Apple, teknoloji dışındaki sektörleri de etkiliyor.

Popüler otomotiv blogu Motoramic'e konuşan BMW baş tasarımcılarından Sandy Mcgill arabalarında son 10 yıldır en çok tercih edilen rengin gri olduğunu, ancak bu sene beyazın tahtı ele geçirdiğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, üreticilerin de normalde tasarımı ön plana çıkardığı için gri rengini sevdiğini belirten Mcgill “Bu değişim Steve Jobs'ın işi. Apple bu başarısını yakalamadan önce beyaz, buzdolabı veya tuvalet seramiklerini hatırlatıyordu. Apple beyaz rengine değer kattı” şeklinde konuştu.