T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Apple sürücüsüz otomobil üretme planı olduğunu ilk kez kabul etti

Apple, uzun bir süredir konuşulan sürücüsüz araba üretmek istediği iddialarının doğruluğunu ilk kez teyit etti.

04 Aralık 2016 16:26

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, sürücüsüz otomobil geliştirmek için yatırım yaptığını ilk kez kabul etti.

ABD'de ulaştırma alanındaki düzenleyici kurumlara gönderdiği mektupta, Apple, "ulaşım da dahil olmak üzere birçok alanda otomatik sistemlerin potansiyelinden heyecan duyduğunu" belirtti.

Şirket ayrıca, "kendi kendine gidebilen otomobillerin sosyal hayata önemli katkıları" olacağını da söyledi.

Uzun bir zamandır Apple'ın sürücüsüz otomobil üretme planları üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Ancak şirket bugüne kadar bu iddialarını doğruluğunu kamuoyu önünde hiç kabul etmemişti.

Bununla birlikte Apple, internette apple.car ve apple.aut gibi alan isimlerini satın almış bulunuyor.

Apple'ın Ürün Bütünlüğü Direktörü Steve Kenner tarafından kaleme alınan beş sayfalık mektupta, sürücüsüz otomobillerin testleri konusunda düzenleyici kurumların çok fazla kural koymaması gerektiği vurgulandı.

Mektupta, otomotiv sektöründe var olan üreticiler ile pazara yeni girenlerin eşit muamele görmesi gerektiği de ifade edildi.

Kenner ayrıca, sürücüsüz otomobil konusunda bir şirketin resmin bütününü tek başına göremeyeceğini ve bu nedenle de sektörde faaliyet gösteren firmaların veri paylaşımı yapmasının şart olduğunu da belirtti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AppleAncakBütünlüğü Direktörü Steve Kenner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24