Apple sürücüsüz otomobil üretme planı olduğunu ilk kez kabul etti

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, sürücüsüz otomobil geliştirmek için yatırım yaptığını ilk kez kabul etti.

ABD'de ulaştırma alanındaki düzenleyici kurumlara gönderdiği mektupta, Apple, "ulaşım da dahil olmak üzere birçok alanda otomatik sistemlerin potansiyelinden heyecan duyduğunu" belirtti.

Şirket ayrıca, "kendi kendine gidebilen otomobillerin sosyal hayata önemli katkıları" olacağını da söyledi.

Uzun bir zamandır Apple'ın sürücüsüz otomobil üretme planları üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Ancak şirket bugüne kadar bu iddialarını doğruluğunu kamuoyu önünde hiç kabul etmemişti.

Bununla birlikte Apple, internette apple.car ve apple.aut gibi alan isimlerini satın almış bulunuyor.

Apple'ın Ürün Bütünlüğü Direktörü Steve Kenner tarafından kaleme alınan beş sayfalık mektupta, sürücüsüz otomobillerin testleri konusunda düzenleyici kurumların çok fazla kural koymaması gerektiği vurgulandı.

Mektupta, otomotiv sektöründe var olan üreticiler ile pazara yeni girenlerin eşit muamele görmesi gerektiği de ifade edildi.

Kenner ayrıca, sürücüsüz otomobil konusunda bir şirketin resmin bütününü tek başına göremeyeceğini ve bu nedenle de sektörde faaliyet gösteren firmaların veri paylaşımı yapmasının şart olduğunu da belirtti.