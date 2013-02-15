Apple 'sürekli görüntü yakalama cihazı’ için patent başvurusu yaptı

Apple, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne biribirine çok benzeyen fotoğraflar arasından en iyisini seçen 'Sürekli görüntü yakalama cihazı’ için patent başvurusu yaptı. Apple, bu cihaz ile çekim yaptıktan sonra onlarca fotoğrafın arasında en iyisinin hangisi olduğuna karar vermekte zorlanan akıllı telefon kullanıcılarına çözüm sunacak.

Teknoloji, akıllı telefonla aynı kareye ait fotoğrafları çektiği anda değerlendirmesi ve aralarından en iyisini seçmesi olarak ifade edildi. Çekilecek olan fotoğraflar, ek bir belleğe aktarılacak ve burada birçok parametreye dayalı ‘kalite kontrolden’ geçerek aralarındaki en iyisi belirlenecek. Teknolojinin fotoğraf çekebilen tüm Apple cihazları için geçerli olup olmayacağı şu an belli değil.



Apple Insider’ın verdiği bilgiye göre, Apple yeni teknolojisiyle fotoğraf çekme tuşuna basıldığı an ile fotoğrafın çekildiği an esnasındaki sürenin neden olabileceği bulanıklığı ortadan kaldırmak istiyor. Ayrıca, Nokia’nın PureView teknolojisi gibi akıllı telefon kameralarındaki kaliteyi giderek artıran yeni teknolojilerle baş edilmesi planlanıyor olabilir. PureView’in sağladığı gibi, Apple teknolojisi de hızlı hareket eden nesneleri daha net yakalamayı amaçlıyor.





Patent başvurusunda yazan açıklama ise şöyle:

‘Yöntem, bir veya daha fazla parametreye dayanarak otomatik olarak fotoğraflardan birini seçecek. Örneğin, poz süresi veya görüntü kalitesini belirleyen görüntü netliği gibi parametreler olabilir. Kullanıcının tercihine göre, değerlendirme bir dizi fotoğraf çekilirken veya çekim sonrasında yapılabilir. Yöntem, çekilen fotoğrafın anında görüntü yakalama cihazının ekranında gösterilmesini de içerecek.

(ntvmsnbc)