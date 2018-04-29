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BBC Türkçe

'Apple Shazam'ı satın alacak'

Apple'ın, şarkıların ismini ve icracısını bulmaya yarayan mobil uygulama Shazam'ı 400 milyon dolara satın almaya yakın olduğu belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Apple'ın, şarkıların ismini ve icracısını bulmaya yarayan mobil uygulama Shazam'ı 400 milyon dolara satın almaya yakın olduğu belirtiliyor.

Kullanıcılar, Shazam uygulamasını akıllı telefonlarıyla ya da bilgisayarlarıyla açıyor, çalan şarkının bir kısmını dinlettikten sonra, şarkının ismi ve icracısı ekranda beliriyor. Uygulama isteyen kullanıcıları o şarkıyı satın alacak diğer sitelere yönlendiriyor.

Ayda 100 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu söyleyen Shazam, kârının çoğunu Apple'ın iTunes müzik marketine yönlendirdiği kişiler üzerinden aldığı komisyonla sağlıyor.

TechCrunch sitesinde çıkan haberlere Apple ya da Shazam'dan herhangi bir yanıt gelmedi.

İngiliz firması Shazam, 1999 yılında kurulmuştu.

Apple'ın Shazam'ı satın alarak komisyon ödemekten kurtulabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Apple'ın böyle bir hamleyle rakiplerine de bir darbe indirebileceği söyleniyor. Çünkü Shazam, kullanıcılarını iTunes'un haricinde Spotify ve Google Play Music gibi başka müzik sitelerine de yönlendirebiliyor.

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