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Bilim / Teknoloji

Apple, Samsung'a karşı açtığı patent davasını kazandı

Apple'ın kendisine ait patentleri 'çaldığı' iddiasıyla Samsung'a karşı açtığı davada, Samsung, 119.6 milyon dolar tazminata mahkum oldu

05 Mayıs 2014 18:49

Teknoloji devi Apple, rakibi Samsung'un kendine ait patentleri "çaldığı" iddiasıyla açıtı bi davayı daha kazandı. San Jose, Kaliforniya'daki jüri, Apple'a 119.6 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Jüriye göre Samsung'un ürünleri, "hızlı-bağlantılar" patentini ve "kilit açmak için kaydır" patentini ihlal ediyordu. Bununla beraber jüri, bazı Samsung telefonlarının evrensel arama ve arka planda eşitlemeyle ilgili ihlalde bulunmadığına hükmetti. Ayrıca jüriye göre Samsung, daha önce hakimin ihlal edildiğini belirlediği patenti bilerek ihlal etmişti.

Ancak Apple gibi Samsung da duruşmadan eli boş dönmedi. Jüri, Apple'ın iki Samsung patentini ihlal ettiğini belirledi. Bununla birlikte kasti olmadığı belirlenen bu ihlaller, Apple'a sadece 158.400 dolara maloldu.
Ortaya çıkan son rakamlar, iki firmanın beklediklerinden çok daha az olsa da, konu aslında rakamlardan ibaret değil. Fikirlerinin kopyalandığının ortaya çıkmasından memnun olduğunu vurgulayan Apple, yaptığı açıklamada jüri ve mahkemenin hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu da sözlerine ekledi. Samsung ve Google tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

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