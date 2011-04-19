Apple Samsung'a iPad savaşı açtı

T24 -



Apple, Güney Kore'li teknoloji şirketi Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefonlarında ve tablet bilgisayarlarında, iPad ve iPhone'u kopyaladığını iddia ediyor.





ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada, Galaxy ürünlerinin dizaynlarında, kullanıcı arayüzlerinde ve ambalajlanmasında Apple'ın ürünlerini kopyaladığı ileri sürüldü.





Kaliforniya merkezli Apple, çeşitli patent ve marka ihlallerinin yanı sıra belirtilmemiş zararlarının da engellemesi için mahkeme kararı alınmasını talep ediyor.





Apple Sözcüsü Kristin Huguet, yaptığı açıklamada, bu şekilde açık bir kopyalamanın yanlış olduğunu belirtti.





Samsung Sözcüsü ise şirketin ürünlerinin kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucu üretildiğini, Samsung'un kendini Apple'ın açtığı davada savunmayı düşündüğünü belirtti.





Google'ın Android işletim sistemini kullanan Galaxy ürünleri, Apple'ın kullandığı işletim sistemiyle de rekabet ediyor.





Aralarındaki rekabete karşın Samsung, Apple'ın ürünlerinde kullanılan ''A4'' ve ''A5'' gibi mikroçipleri, MacBook Pro bilgisayarlar için hafıza kartları üretiyor.





