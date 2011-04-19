T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Apple Samsung'a iPad savaşı açtı

Samsung'u iPhone ve iPad'i kopyalamakla suçlayan Apple, sektördeki rakibine adeta savaş açtı.

19 Nisan 2011 03:00

T24 - Samsung'u iPhone ve iPad'i kopyalamakla suçlayan Apple, sektördeki rakibine adeta savaş açtı.


Apple, Güney Kore'li teknoloji şirketi Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefonlarında ve tablet bilgisayarlarında, iPad ve iPhone'u kopyaladığını iddia ediyor.


ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada, Galaxy ürünlerinin dizaynlarında, kullanıcı arayüzlerinde ve ambalajlanmasında Apple'ın ürünlerini kopyaladığı ileri sürüldü. 


Kaliforniya merkezli Apple, çeşitli patent ve marka ihlallerinin yanı sıra belirtilmemiş zararlarının da engellemesi için mahkeme kararı alınmasını talep ediyor. 


Apple Sözcüsü Kristin Huguet, yaptığı açıklamada, bu şekilde açık bir kopyalamanın yanlış olduğunu belirtti. 


Samsung Sözcüsü ise şirketin ürünlerinin kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucu üretildiğini, Samsung'un kendini Apple'ın açtığı davada savunmayı düşündüğünü belirtti. 


Google'ın Android işletim sistemini kullanan Galaxy ürünleri, Apple'ın kullandığı işletim sistemiyle de rekabet ediyor. 


Aralarındaki rekabete karşın Samsung, Apple'ın ürünlerinde kullanılan ''A4'' ve ''A5'' gibi mikroçipleri, MacBook Pro bilgisayarlar için hafıza kartları üretiyor.


     
Image

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24