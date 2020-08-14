Apple, popüler video oyunu Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı

Apple, popüler video oyunu Fortnite'ı uygulama içi ödeme kurallarına uymadığı gerekçesiyle App Store'dan kaldırdı. Fortnite'ın bağlı olduğu şirket Epic Games, Apple'a dava açma kararı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Apple'ın Fortnite kararı, oyunun kullanıcıların doğrudan şirkete ödeme yapmalarını sağlayarak Apple'ın uygulama içi ödeme sisteminde hile yaptığı gerekçesiyle geldi. Apple, uygulamayı hile yaptığı gerekçesiyle App Store'dan kaldırdı.

Fortnite oyununun bağlı olduğu Epic Games şirketi, Apple'a konuyla ilgili olarak hukuki işlem başlatacaklarını söyledi ve destekçilerini "Apple'a karşı mücadeleye" çağırdı. Epic'ten yapılan açıklamada "Apple'ın Fortnite'ı kaldırma kararı, şirketin gücünü anlamsız sınırlamalar uygulamak için kullandığının ve iOS Uygulama İçi Ödeme Piyasası üzerinde tekelini yüzde yüz koruduğunun göstergesi" ifadesi yer aldı.

Apple, uygulama içi ödemelerin çoğundan yüzde 15 ila yüzde 30 arası pay alıyor.

Epic Games tarafından üretilen Fortnite, geçen Mayıs ayında toplam 350 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşmıştı.