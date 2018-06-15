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Bilim / Teknoloji

Apple, polisin şifre kırmak için kullandığı güvenlik açığını kapatıyor

Apple, polisin akıllı telefonların içindeki bilgilere ulaşmak için kullandığı bir güvenlik açığını kapatma kararı aldı

15 Haziran 2018 00:08

Apple, polisin akıllı telefonların içindeki bilgilere ulaşmak için kullandığı bir güvenlik açığını kapatma kararı aldı. Alınan kararla firmanın ürettiği akıllı telefonların "USB" güvenlik ayarları değiştirilecek.

Bu adım hacker'ların telefonlara erişimini zorlaştırdığı gibi, polisin de telefonun şifresini kırmasını daha da zorlaştıracak.

Firma, kararı kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için aldıklarını açıkladı. Adaleti engelleme suçlamalarını reddetti. 

Şirket, 2016 yılında San Bernardına'da 14 kişiyi öldüren saldırganın cep telefonuna polisin erişimini sağlamayı reddetmişti. Amerikalı yetkililerse bilgisayar korsanları sayesinde telefonun şifresini kırmıştı.

 

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