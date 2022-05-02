Apple Pay'e Avrupa'da rekabet şikayeti

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın mobil cüzdanlar üzerindeki hakim konumunu kendi ödeme servisleri için suistimal ettiği yönünde şikayetler olduğunu belirtti.

Bloomberg'in haberine göre şirket Avrupa Birliği'nin, doğrudan iPhone'lar üzerinden kullanıcılara ödeme imkanı sunan hizmetlerinin kısıtlandığına ilişkin resmi şikayetle karşı karşıya kaldı.

Söz konusu şikayetlerin teyit edilmesi durumunda şirket Avrupa'da ciddi bir rekabet cezası ödemek zorunda kalacak.

Avrupa Birliği Komisyonu Rekabetten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple marka cihazların üzerinde Apple'ın ödeme servislerine rakip mobil ödeme çözümleri geliştirmek için gerekli teknolojiye üçüncü partilerin ulaşmasının engellendiğine ilişkin göstergeler olduğunu belirtti.

AB'nin söz konusu taslağı şirketin kendi çözümlerinin avantajına olacak şekilde rekabeti engellediğine ilişkin öncü bulguları içerdi.

Apple Pay ile ilgili soruşturma AB'nin Haziran 2020'de açtığı iki kısımlı soruşturma kapsamında yer alıyordu.