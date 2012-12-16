Apple, Samsung'la ortaklığa mı gidecek?

Apple’ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5, Türkiye ile aynı zamanda Çin’de de satışa sunuldu. Analistler, Çin piyasasındaki yerini Samsung’a kaptıran Apple’ın, beklediği satışları elde edemeyebileceğini ve stratejik ortaklığa gitmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Eylül ayında Çin ile Türkiye aynı zaman İPhone 5'e kavuştu. Çin’de 300 bin ön sipariş almış olsa da, iPhone’un küresel akıllı telefon piyasasındaki payının azalabileceği ifade edildi.

TechCrunch sitesinin yazarı Catherine Shu, telefon çeşitliliği ve kalitesinin giderek arttığı akıllı telefon piyasındaki rekabette, Çin piyasasının bile iPhone’u eski gücünde tutamayabileceğini ifade etti.

Ancak son dönemde Samsung ve Nokia’nın güçlü çıkışının yanı sıra, Apple yerel markalar Huawei, ZTE ve Lenovo gibi markaların da etkisiyle Çin’de eski gücünüe kavuşabielceği belirtildi.

ABD merkezli piyasa araştırma şirketi IDC, bu ay başında yayımladığı raporda, Apple’ın Çin piyasasındaki sıralamasının ikinci çeyrekten dördüncü çeyreğin başına kadar olan dönemde iki sıra düştüğünü belirtti. Samsung ise birinciliğe çıktı.

İş birliğine mi gidecek?

Tablet piyasasındaki açık ara liderliği devam etse de piyasa oranı yüzde 66’dan üçüncü çeyrekte yüzde 50’ye inen, akıllı telefon piyasasındaki satışlarda Samsung ile arasındaki fark açılan ve Nokia’nın da etkisini hissetmeye başlayan Apple'ın, artık taktikleri değiştirmek zorunda kalabileceği belirtildi.

Shu, Apple’ın Çin piyasasındaki önemli bir isimle ortaklığa gidebileceğini ifade etti. Bu şirket, ülkenin son dört yıldır en büyük telekomünikasyon şirketi unvanına sahip olan China Mobile. Ancak iki şirketin arasındaki anlaşmaya engel oluşturan en büyük etkenlerden birinin, "China Mobile’ın altyapısı ile iPhone’un mobil radyolarının uyuşmaması" olarak ifade edildi.

China Mobile CEO’su Li Yue, kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Apple ile iş modeli, işbirliği ve gelir moeli üzerinde sorunlar yaşayacaklarını ama nihayetinde bir anlaşma koparabileceklerini” ifade etti.