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Bilim / Teknoloji

"Apple, Netflix'i satın almak için girişimlere başladı"

Yatırımcılara 2018'in ilk büyük teknoloji evliliği olacağı yönünde bilgi notu geçtiler

02 Ocak 2018 13:09

Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın radarına girdiği ileri sürüldü. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple, Netflix'i satın almak için girişimlerine başladı.

NTV'nin haberine göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2018'in en büyük satın almalarından birine imza atmak için kolları sıvadı. 

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 250 milyar dolara yakın nakit rezervi bulunan Apple, Netflix'i satın almak için girişimlerine başladı. Söz konusu iddianın sahibi ünlü bankacılık analisti (Citi Group) Jim Suva ve Asyia Merchant. 

Bu ikili ABD Başkanı Trump'ın kurumlar vergisindeki son indirimden yararlanarak kendi video abonelik hizmetini başlatmak yerine Apple'ın muhtemelen 2018'de Netflix'i satın alabileceğini iddia ediyor. Yatırımcılara 2018'in ilk büyük teknoloji evliliği olacağı yönünde bilgi notu geçtiler.

 

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