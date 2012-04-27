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Bilim / Teknoloji

Apple mı daha güvenli yoksa Microsoft mu?

Kaspersky’ye göre Apple, güvenlik konusunda Microsoft’un 10 yıl gerisinde

27 Nisan 2012 20:14

Info Security 2012 etkinliğinde konuşan güvenlik firması Kaspersky’nin CEO’su Eugene Kaspersky, Apple’ın güvenlik konusunda çok ciddi sorunlarının olduğunu ve bu sorunların uzun zamandır devam ettiğini açıkladı. 

 
Apple‘ın işletim sistemi Mac OS X, virüssüz olmasıyla ve güvenliğiyle uzun yıllardır kullanıcılarını memnun etmesine rağmen son yıllarda artan Mac bilgisayar satışları ve bu ürünlerin her geçen gün daha da popüler hale gelmesi doğal olarak hacker’ların da iştahını kabarttı. Hatırlayacağınız gibi bundan birkaç ay önce, Mac bilgisayarların güvenlik duvarının sarsıldığı ve bunun truva atı yüzünden olduğu ortaya çıkmıştı.
 
Microsoft’un, Apple’a göre 10 yıl daha ileride olduğunu belirten Kaspersky, yıllardır güvenlik açısından Mac ve Windows platformları arasında büyük bir fark olmadığını belirttiğini, bununla birlikte Mac bilgisayarları hedef alan zararlı yazılım sayısının da büyük bir artış içinde olduğunu söyledi. Apple’ın yakın bir süre içinde Microsoft’un 10 yıl önce uğraştığı sorunlara sahip olacağını iddia eden Kaspersky, firmanın güvenlik ve yazılım güncelleme konusundaki alışkanlığını değiştirmek ve güvenlik denetimlerine ciddi yatırım yapmak zorunda olduğunu belirtti.
 

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