T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple, mağazalarını patentlemeye başladı

Ürünlerinin özgün tasarımlarıyla takdir toplayan ve bu tasarımları patentleme alışkanlığı olan Apple, bu kez de mağazalarını patentledi

03 Ekim 2013 19:44

Apple, elektronik üreticilerinden beklenmeyecek bir patent hamlesi yaparak, bir Apple Store mağazasının girişine ait mimari tasarımın patentini aldı.
Çin piyasasına olan ilgisini Apple Store mağazalarındaki farklı tasarımlarla öne çıkaran Apple, mağazalarını farklı kılan görünümü bile kendisine özgü kılmaya kararlı. Apple, Şanghay'daki Apple Store'un silindirik cam girişini patentledi.
Patent, cam merdivenin tasarımını, inşaat yöntemini ve kullanılan materyali kapsıyor.
Mashable'ın haberine göre, alınan patentin kapsamı sanıldığı kadar kolay bir tasarım ve işçilik içermiyor. Cam panelleri birbirine monte etmenin ötesinde, panellerin sürekli sabit kalması için metal bağlantıların cam gövdeye özel bir yöntemle monte edilmesi gerekiyor.
Şanghay'daki cam giriş, Apple'ın patent ettirmek istediği ilk mimari tasarım da değil. Elektronik devi, 2011 yılında New York beşinci caddeye yerleştirdiği dev cam kübü de patent ile koruma altına almak istiyor.

ETİKETLER

applepatentçinapple storemağazatasarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24