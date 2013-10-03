Apple, mağazalarını patentlemeye başladı

Apple, elektronik üreticilerinden beklenmeyecek bir patent hamlesi yaparak, bir Apple Store mağazasının girişine ait mimari tasarımın patentini aldı.

Çin piyasasına olan ilgisini Apple Store mağazalarındaki farklı tasarımlarla öne çıkaran Apple, mağazalarını farklı kılan görünümü bile kendisine özgü kılmaya kararlı. Apple, Şanghay'daki Apple Store'un silindirik cam girişini patentledi.

Patent, cam merdivenin tasarımını, inşaat yöntemini ve kullanılan materyali kapsıyor.

Mashable'ın haberine göre, alınan patentin kapsamı sanıldığı kadar kolay bir tasarım ve işçilik içermiyor. Cam panelleri birbirine monte etmenin ötesinde, panellerin sürekli sabit kalması için metal bağlantıların cam gövdeye özel bir yöntemle monte edilmesi gerekiyor.

Şanghay'daki cam giriş, Apple'ın patent ettirmek istediği ilk mimari tasarım da değil. Elektronik devi, 2011 yılında New York beşinci caddeye yerleştirdiği dev cam kübü de patent ile koruma altına almak istiyor.