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Koronavirüs

Apple, mağazalarını Koronavirüs'e karşı süresiz kapattı

18 Mart 2020 14:22

Apple, geçen hafta yaptığı Çin dışındaki Apple mağazalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararının ardından, bu kez mağazaların ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Müşteriler teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildi.

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