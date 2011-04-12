-APPLE LİDERLİĞİ 2015'E KADAR SÜRDÜRECEK ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Hem iPhone, hem de tablet bilgisayarı iPad ile elektronik cihaz meraklılarının yeni ürünlerini sabırsızlıkla beklediği Apple, tablet bilgisayarda liderliğini 2015 yılına kadar sürdürecek. Android işletim sistemli tabletler ise aradaki farkı hızla kapatıyor. AA muhabirinin Gartner araştırma şirketinin raporundan derlediği bilgilere göre, hem yazılım hem de donanım anlamında yoğun rekabete rağmen Apple, liderliğinin keyfini en azından 2015 yılına kadar sürdürecek. ''Apple, iPhone ile akıllı telefon pazarını 'yeniden şekillendirdiği' gibi iPad ile de tablet bilgisayar pazarını 'yeniden şekillendirdi'' görüşünün ifade edildiği raporda, Andorid işletim sistemi yüklü tablet bilgisayarlar şu an yüde 20 civarında olan pazar paylarını 2015 yılında yüzde 39'e taşıyacak. Rapora göre, satış rakamları ''bin adet'' olarak yaklaşık şöyle: /* İŞLETİM SİSTEMİ (OS) 2010 2011 2012 2015 iOS (Apple) 14,766 47,964 68,670 138,497 Andorid 2,502 13,898 26,382 113,457 MeeGo 107 788 1,271 3,057 WebOS - 2,796 4,245 8,886 QNX - 3,901 7,134 29,496 Diğer 234 432 510 700 Toplam 17,610 69,780 108,211 294,093 */