Apple kurucu ortağı Wozniak, Bitcoin dolandırıcılıkları yüzünden YouTube ve Google’a dava açtı

Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Bitcoin dolandırıcılıkları yüzünden YouTube ve Google’a dava açtı.

Bitcoin dolandırıcılık yöntemlerine sitelerinde izin verdikleri için YouTube ve Google’a dava açan 18 isimden biri olan Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, videolarının yada fotoğraflarının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını belirtiyor. Videoların kaldırılmadığını belirten Apple kurucu ortağı Steve Wozniak ise imajlarının zedelendiğini belirterek YouTube ve Google'a karşı dava açtı.

Nisan ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da markanın zarar gördüğünü belirterek Youtube'a Ripple ile ilgili dolandırıcılık olaylarını engellememekle suçlayarak dava açmıştı. Ardından Ripple ile ilgili dolandırıcılık yöntemlerinin çoğu platformdan kaldırılmıştı. Dolandırıcıların kullandığı yöntemler arasında ünlü isimlerin görüntüleri canlı yayınmış gibi gösteriliyor. O esnada Bitcoin ve kripto para vereceklerini vadeden dolandırıcılar kurbanlarını ağını çekiyor. Dolandırıcıların hesabına gönderilen kripto paraların 2,3 veya 5 katı karşılık verileceği belirtiliyor.

Zaman zaman yayınlarında SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi ünlü isimleri kullanan dolandırıcılar Bitcoin (BTC) dağıtıldığına dair sahte canlı yayınlar yapıyor. (DHA)