Apple kullanıcıları güncelleme yapabilecek; iOS15 neler sunacak?

Apple, iOS 15’in çıkış tarihini duyurdu ve uyumlu olduğu cihazlar da belli oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, milyonlarca iPhone kullanıcısı, bugün yayınlanacak yeni iOS 15 sürümü ile telefonlarını güncelleyebilecek.

Apple'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu"

iOS15 neler sunacak?

- FaceTime çok daha işlevsel hale geldi

-Bildirim kartlarının tasarımı güncellendi

-Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilme (OCR)

-Safari’nin tasarımı yenilendi

-Kimlik ve ehliyeti Apple Cüzdan'a tanımlayabilme

-Notları kategorize etmeyi sağlayan etiketler

-Apple Haritalar için interaktif görünüm

-Yeniden tasarlanan hava durumu uygulaması

-Yazılım sürümleri arasında seçim yapabilme

-Telefonun gizlilik özelliklerinde yenilikler

Hangi telefonlarda geçerli olacak?

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil)