Apple kriz tanımıyor!

Büyük bilişim firmaları ekonomik krizi etkisini ağır biçimde hissederlerken Apple, kırdığı rekorla krize meydan okuyor.Geçtiğimiz haftalarda patlak veren ve etkisinin tüm dünyada hissedildiği büyük ekonomik kriz nedeniyle birçok şirket zarar ederken; Apple bu krizin farkında bile değil!Zira Apple, kuruluşundan bu yana en başarılı çeyrek yılını geride bıraktığını açıkladı. iPhone ve Mac satışlarının Apple'ın beklentilerinin bile ötesine geçmesine çok şey borçlu olan Apple'ın CEO'su Steve Jobs, Apple'ın RIM'e nazaran iPhone sayesinde çok daha fazla telefon satışı gerçekleştirdiğini de belirtmeden edemedi.Yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 2,5 milyar dolar kar ettiğini açıklayan Apple, Mac'lerin geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %21 oranında daha fazla satıldığını, bu oranın 6.9 milyon adet satılan iPhone'da %600'ü bulduğu belirtildi. Yine aynı raporda yer alan bilgiye göre, iPod satışları da yine 2007 yılının aynı dönemine göre %8'lik bir artış gösterdi.Ekonomik krizin Apple'ı nasıl etkileyeceğini şimdiden kestiremediklerini ifade eden Jobs, sağlam ürün çizgisiyle bu krizden bir korkuları olmadığını da sözlerine ekledi.