Apple kendi çiplerini kullanacağını duyurdu, Intel hisseleri yüzde 8 değer kaybetti

Apple’ın Mac bilgisayarlarda kendi üretimi çipleri kullanmaya başlayacağı haberlerinin ardından Intel hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

Kod adı ‘Kalamata’ olan girişimin hala gelişme aşamasında olduğu ancak Apple cihazlara yönelik daha kapsamlı bir stratejinin parçası olarak geliştirildiği belirtilirken; Bloomberg’e konuşan ismini vermeyen kaynaklar, 2020 itibariyle Mac’ler, iPhone’lar ve iPad’lerde kullanılabileceğini belirtti.

Bloomberg’den Ian King ve Mark Gurman’ın haberine dair henüz Apple’dan bir açıklama yapılmadı. Intel hisseleri (#INTC), 21:07 itibariyle 47.54 dolardan işlem gördü. Apple hisseleri (#AAPL) de gün içinde yüzde 1.7 civarında değer kaybetti, aynı saatlerde 164.85’ten işlem gördü.

Apple ürünlerinde hem Intel hem de rakibi Qualcomm’un çipleri ve işlemcileri kullanılıyor.