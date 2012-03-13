Apple, Jobs'tan sonra yüzde 50 büyüdü



T24 - ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 515 milyar dolara yaklaştı. Şirket, kurucusu Steve Jobs'ın ölümünden bu yana yüzde 50 büyüdü.

ntvmsnbc'nin haberine göre; geçen hafta yeni iPad'i tanıtan teknoloji devi Apple'in piyasa değeri büyümeye devam ediyor.

Şirketin New York Borsası'nda işlem gören hisse senetleri dün yüzde 1.25 artışla 552 dolara kadar yükseldi.

Şirketin piyasa değeri de 514.7 milyar dolarla yeni bir rekor düzeye ulaştı.

Şirket, kurucusu Steve Jobs'ın ölümünden bu yana yüzde 50 büyüme kaydetti. Jobs'ın hayatını kaybettiği 5 Ekim 2011'de şirketin hisse değeri 378.25 dolar düzeyindeydi. Apple hisseleri o günden bu yana 173 dolarlık yükseliş gösterdi.

Apple'ın piyasa değeri de 162 milyar dolar artarak 514 milyar doların üzerine çıktı.

iPhone, iPad gibi ürünlerle teknoloji dünyasında yeniliklere imza atan Apple, yeni 'oyuncağı' iPad'den de çok şey bekliyor.