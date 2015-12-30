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Ekonomi
Deutsche Welle

Apple İtalya'da 318 milyon euro ceza ödeyecek

Teknoloji devi Apple, vergi kaçırdığı iddiasıyla İtalya'da açılan soruşturmada uzlaşma yoluna gitti.

30 Aralık 2015 17:43


İtalya vergi kurumu, Apple ile varılan uzlaşma uyarınca 318 milyon euro ödeyeceğini açıkladı. Apple sözcüsü "La Repubblica" gazetesinde konuyla ilgili yer alan bir haberi doğrulamakla yetindi.

Habere göre, Apple 2008-2013 arasında kurumlar vergisi kapsamında ödemesi gereken 880 milyon euroyu vergi dairesine yatırmadı. İddiaya göre Apple İtalyan piyasasında her yıl milyar euro seviyesini aşan ciro elde etmesine rağmen 30 milyon euro dolayında vergi ödemekle yetindi.

İtalya'da kazanıyor, İrlanda'da vergilendiriyor

Apple, İtalya'da elde ettiği kazancı, Avrupa merkezinin bulunduğu İrlanda'ya aktararak bu ülkede vergilendiriyor. İrlanda'da kurumlar vergisinin İtalya'ya kıyasla çok daha düşük olmasından yararlanıyor. Apple sözcüleri, "İtalyan vergi dairesinin iddialarının temelden yoksun“ olduğunu savunmuştu.

Uzmanlara göre, İtalya'da alınan karar diğer ülkeler için de örnek vaka oluşturabilir. Apple, Amazon, Starbucks ve Google gibi kuruluşlar muhtelif ülkelerde kurdukları yan şirketler ve temsilcilikleri aracılığıyla yasal yollardan vergiden kurtuluyor.

ABD ve AB'nin gündeminde

ABD Senatosu'nda 2013 yılında gündeme gelen bir raporda, Apple'ın kâr ve varlıklarını vergi cennetlerine aktararak daha az vergi ödediği belirtilmişti.

"LuxLeaks“ adı verilen skandalla gündeme gelen büyük şirketlerin vergi kaçakçılığı, AB Komisyonu'nun da gündeminde yer alıyor. "Tax rulings" adı verilen ön vergi anlaşmaları yapan şirketlerin Lüksemburg'da vergi ödemekten kurtulduğu ortaya çıkmıştı. AB Komisyonu bu tür anlaşmaların yasalara aykırı olduğunu duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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