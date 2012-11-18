Apple, İstanbul'da mağaza açıyor

Apple, İstanbul'da mağaza açacağını duyurdu. Bu kapsamda Apple.com'da yenilenen bölgeler içerisine İstanbul eklenerek mağaza personeli için iş ilanı verildiği bildirildi.

2012 yılı başlarında aktarılan bilgi, 'iş ilanına göre yönetici dahil 17 personel mağazada istihdam edileceği' haberiye resmileşmiş oldu.

Türkiye'de mağaza açılmasıyla birlikte iphone, ipad gibi ürünler dünya ile aynı anda satışa çıkarıltılacak.

Apple, İstabul'la birlikte Brezilya'da da yeni mağazalar açacağını duyurdu. Böylelikle teknik destek ve servis hizmetleri de daha yüksek standartlara ulaşacak.