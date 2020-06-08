Apple İstanbul'daki mağazalarının kapılarını yeniden açtı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde dünyada olduğu gibi bir süredir İstanbul'da da kapalı olan Apple mağazaları, bugün kapılarını yeniden açıyor.

Apple Zorlu ve Apple Akasya, 8 Haziran Pazartesi günü (bugün) kapılarını yeniden açıyor. Ancak pandemi sonrası Apple mağazalarında da sıkı tedbirler alınmış durumda.



Mağazalar içinde müşterilerin ve çalışanların sağlıklı kalmaya devam etmesini sağlamak için sıcaklık kontrolleri, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi önemli güvenlik prosedürleri olacak. Apple'ın sosyal mesafe protokolü mağazada bir seferde sınırlı sayıda ziyaretçi anlamına geleceği için, alışveriş yapmak isteyen müşterilerin mağazaya randevusuz girişlerinde gecikmeler olabilir.

Hürriyet'in haberine göre; mağazaların kapalı olduğu dönemde gelişmiş sosyal mesafe önlemleriyle nasıl hizmet verebileceği konusunu değerlendiren Apple, Genius Bar’da servis ve destek vererek mağaza içindeki insan sayısını aktif olarak yönetmeyi planlıyor.

Mağazada kişi sayısı sınırlanacak

Ürün satın almak isteyen müşteriler için eve veya ofise gönderim veya mağazadan teslim alma olanakları dahil birçok online satın alma seçeneği de zaten mevcut.

Şimdilik sınırlı saatlerde ve sosyal mesafeyi korumak için birçok protokol uygulanarak çalışılacak.



Mağazadaki kişi sayısı aktif olarak sınırlanacak ve Genius Bar’da servis ve destek sunmaya öncelik verilecek. Mağaza içindeki kişi sayısı yakından takip edildiği için müşteriler mağazaya girmeden önce beklemek durumunda kalabilir. Ayrıca mağazaya maske ile giriş yapılabilecek.

Apple'ın İstanbul'da bulunan iki mağazasının çalışma saatleri ise farklılık gösteriyor. Buna göre Apple Akasya saat 12:00'den 20:00'ye, Apple Zorlu ise 10:00'dan 18:00'e kadar açık olacak.