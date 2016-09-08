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BBC Türkçe

Apple iPhone 7'de neler farklı olacak?

Apple beklenen yeni iPhone modelleri 7 ve 7 Plus'ı tanıttı. Yeni modellerde radikal bir değişiklik yapılarak kulaklık girişi kaldırıldı. Telefonlar ayrıca su ve toz geçirmez yapıya sahip.

08 Eylül 2016 05:07

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen ve hakkında birçok farklı söylenti çıkan yeni iPhone modellerini ABD'nin San Francisco kentinde tanıttı.

iPhone 7 ve 7 Plus olarak sunulan yeni modellerdeki en büyük değişiklik, kulaklık girişinin kaldırılmış olması. iPhone 7'lerde kulaklık Lightning yani şarj girişinden bağlanacak.

Lightning kulaklıkların yanı sıra AirPods isminde kablosuz kulaklık da yer alacak.

Gürültü engelleme özelliği olan kulaklıkların aralıksız çalışma süresi yaklaşık 4 saat ve kulaklıkla birlikte gelen kutusu içinde üst üste en fazla 3-4 kez şarj olabiliyor. Ancak bu kutuyu da 4-5 kullanımdan sonra şarj etmek gerekiyor.

Kablosuz kulaklıklar, kutusundan çıkar çıkmaz otomatik olarak iPhone ve Apple Watch'a bağlanıyor.

Apple, bu adımı atmanın "cesaret gerektirdiğini" açıkladı ancak iPhone'un eski modellerinde kullandığı klâsik 3.5 mm kulaklıkların kullanılabilmesi için paket içine dönüştürücü de eklendi.

Tanıtımı canlı takip eden BBC muhabiri Dave Lee, Apple'ın eski kulaklıkların da kullanılmasına olanak sağlayan adaptör tanıtıldığında salonun sessizliğe büründüğünü belirtti.

Telefonda ayrıca stereo hoparlör bulunuyor.

iPhone 7 ve 7 Plus'taki diğer yenilikler şöyle:

iPhone 7'nin fiyatının 649 dolar ve iPhone 7 Plus'ın ise 769 dolar olması bekleniyor.

iPhone 7'nin ön sipariş tarihi 9 Eylül. Satışa çıkış tarihi ise 16 Eylül.

Apple'ın yeni ürün tanıtımı, Avrupa'da vergi ödemeleri konusunda sıkıntı yaşadığı bir dönemde gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu geçen hafta, Apple'ın Avrupa'daki satışlarından ödemesi gereken vergi miktarından çok daha azını ödediğine hükmetmişti.

13 milyar euro olduğunu açıkladıABD'de

Ancak iPhone 7 tanıtımının zamanlaması, Apple'ın en büyük rakibinin de zor bir dönemine denk geldi.

Samsung, akıllı telefon cihazı Note 7'yi pil sorunu nedeniyle geçen hafta geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Teknoloji kulislerinde, iPhone'un en radikal yenilikleri 2017'ye sakladığı yönünde spekülasyonlar var. Gelecek yıl iPhone 10 yaşında olacak.

BBC muhabiri Dave Lee, kulaklıkları şarj girişine uyumlu hale getiren adaptörün özellikle büyük tasarlandığını, Apple'ın artık tamamen kablosuz kulaklıklara yatırım yapmak istediğini belirtti.

Lee yeni kamera özelliklerinin salonda pek de büyük heyecan yaratmadığını ekledi.

Apple'ın patronu Tim Cook'un yaptığı sunumda Apple Watch 2 olarak adlandırılan yeni Apple saatler de tanıtıldı.

50 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip saatler, özellikle spor yaparken kullanmak üzere geliştirildi.

Yeni Apple Watch'larda entegre GPS bulunacak ve artık bir iPhone ile eşleştirme gerekmeden kullanıcının hareketleri saate kaydedilebilecek.

Yeni saatin ekranı da eski modellere göre daha parlak olacak.

Saat yapılacak güncellemelerle Pokemon Go oyuncularına da yakınlarındaki Pokemon karakterlerini gösterecek.

Apple Watch 2'nin fiyatı 369 dolar.

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