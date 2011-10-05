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Dünya

Apple iPhone 4S'i tanıttı CUPERTINO (A.A)

05 Ekim 2011 02:53

-Apple iPhone 4S'i tanıttı CUPERTINO (A.A) - 04.10.2011 - Apple, merakla beklenen yeni iPhone modelini tanıttı. iPhone 4S, şirketin Haziran 2010'da çıkardığı en son modele göre daha hızlı, daha yüksek çözünürlükte bir kameraya sahip, aynı zamanda denizaşırı kullanıma da açık bir ''dünya telefonu''. Apple'ın yeni üst yöneticisi Tim Cook tarafından tanıtılan iPhone 4S'in kablosuz şekilde içerik senkronizasyonu yapmasına olanak sağlayan bir yazılımı da bulunuyor. iPhone 4S, yine önceki modeller gibi siyah ve beyaz renklerde satılacak. Yeni telefonun ABD'deki ön siparişleri cuma günü alınmaya başlayacak ve cihazlar 14 Ekim'den itibaren kullanıcılara ulaştırılacak. Öte yandan, Apple'ın iPhone 5 modelini tanıtacağına dair çıkan söylentiler nedeniyle şirketin hisselerinde yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüş yaşandığı açıklandı.

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