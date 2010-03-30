Apple, ipad satışlarını siparişlere rağmen beklemede tutuyor

T24- Görkemli bir konferansta kullanıcılara tanıtılan ve teknolojinin son harikası olarak nitelendirilen iPad, henüz satışa sunulmamış olmasına rağmen ürünün ön siparişlerinde patlama yaşanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Apple, ilk üretilen iPad'lerin çoktan satıldığını ve yeni siparişlerin artarak devam ettiğini duyurdu. Sipariş tesliminde 3 Nisan tarihine söz veremeyen Apple, iPad'ler için 3. teslim tarihi olarak 12 Nisan'ı gösteriyor.

Satılıp tükenen modellerin WiFi'lı iPad'ler olduğu belirtilirken, diğer 3G teknolojili iPad'de ise şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

Apple ise aldığı siparişleri 12 Nisan'a kadar yollamayacağını açıkladı.