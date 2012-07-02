Apple, iPad ismine 60 milyon dolar mı ödedi?

Proview isimli Çin firması Apple’ı, iPad’in isim tescili kendilerine ait olduğu iddiasıyla geçen yıl mahkemeye vermişti. Proview, iPad isminin haklarını 2000 yılında aldığını ve Çin piyasalarında ismin haklarının kendisinde olduğunu iddia ediyordu. Ancak, Apple, 2009 yılında ismin dünya genelinde haklarını satın aldığını öne sürüyordu. Proview’ın Apple’a Amerika mahkemesine dava açma talebi olumlu karşılanmasa da, Çin’deki iPad ticari marka davasının sonuçlandığı söylendi. İddialara göre Apple’ın Proview’a iPad adını kullanma hakkı karşılığında 60 milyon dolar ödedi.

400 milyon dolardan 60 milyon dolara

Hatırlayacağınız gibi Çin mahkemesi geçen yıl Proview’ın iPad adı üzerindeki iddialarını haklı bulmuş, bu durumda Apple’ın Çin’deki iPad satışlarını olumsuz etkilemişti. Proview’ın avukatının yapmış olduğu açıklamalarda, şirketin aslında 400 milyon dolar para istediği, ancak yapılan anlaşmanın her iki taraf için de kabul edilebilir olduğunu belirtti. Guangdong Yüksek Mahkemesi, iPad anlaşmazlığının sonuca kavuştuğunu ve Apple’ın 60 milyon dolar parayı Guangdong Yüksek Mahkemesi hesabına yatırdığını açıkladı.