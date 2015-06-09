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Bilim / Teknoloji

Apple iOS 9'u tanıttı: Bataryaların ömrü 3 saat uzayacak

Düşük enerji moduna sahip olacak iOS 9’un şarjı bu moda geçirildiğin 3 saat daha artacak.

09 Haziran 2015 00:55

Dünyanın teknoloji devi Apple, Apple iOS 9 ve beraberinde gelen yenilikleri dünyayla paylaştı. iOS 9 ile birlikte gelen önemli özelliklerden biri iPhone'ların batarya ömrünü 3 saat daha uzatması beklenen düşük enerji modu olacak. 

Hürriyet.com.tr'den Ahmet Can'ın haberine göre, iOS 9 ile iPad’lere yeni özellikler kazandırılacak. Bu özelliklerle beraber iPad üzerinde yazı yazmak çok daha kolay olacak. Özel kısa yollara sahip bir klavyeye sahip olacak yeni iPad işletim sisteminde fiziksel klavye ile yapılanların hepsi iPad’in dokunmatik ekranında yapılabilecek. Buna ek olarak iPad’te çoklu uygulamalar daha rahat kullanılabilecek. Ekran ikiye bölünerek kullanılabilecek. Örneğin bir yanda e-posta yazarken diğer yanda internette gezilebilecek. Videolar ise ekranın bir köşesine küçültülebilecek ve diğer uygulamalar kullanılmaya devam edilebilecek.

iOS 9’un en büyük özelliği ise kullanıcıların artık şarj sorununu çözmeye aday olması. Düşük enerji moduna sahip olacak iOS 9’un şarjı bu moda geçirildiğin 3 saat daha artacak.

iOS 9 yayınlandığında hangi cihazlara yüklenebilecek? İşte iOS 9'u destekleyen iPhone ve iPad modelleri: iPad 2, 3'üncü jenerasyon iPad, 4'üncü jenerasyon iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPhone 4S, IPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 5'inci jenerasyon iPod touch.



 

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