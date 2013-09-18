Apple İOS 7 bugünden itibaren mobil cihazlarda kullanılabilecek

Apple’ın resmi mobil işletim sistemi, yedinci kez kullanıcısının karşısına yeni özelliklerle çıkarken, kullanıcıların istekleri ve eleştirileri fazlasıyla dikkate alınmış. Hız/performans, tasarım konusunda bir üst boyuta geçen iOS 7, Apple’ın klişeleşmiş sloganını akıllara getiriyor: “Şimdiye kadarki en iyi iOS deneyimi”.

Yenilenen yüzüyle nefesleri kesen işletim sistemi iOS 7 bugünden itibaren, iPhone 4/4S/5, iPod Touch 16/32 GB, iPad 2, iPad Retina ve iPad Mini’de kullanılıyor olacak. İphone 5S VE 5C'de ise 20 Eylül'de kullanılabilecek.

Peki yeni yazılımda ne gibi yenilikler olacak? İşte yeni yazılım tüm detayları ile şöyle:

Oldukça sade br arayüz



Apple CEO’su Steve Jobs öldükten sonra, arkasında bıraktığı en sağlam veliaht’ı Apple baş tasarımcısı Jony Ive, ekibiyle iOS 7 konusunda fazladan mesai yapacağını kullanıcılarına sosyal ağlarla bildirmişti. Güncelleme arasında tüm simge ve dizaynın da değiştiğini bildiren Ivy, daha önce hiçbir sürümde olmayan köklü değişikliklerin uygulandığından bahsetti.



Yeni uygulama ikonlarıyla beraber menü renklerinin seçilebiliyor olması, farklı kullanıcı kitlelerinin beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Bir zamanda HTC’de gördüğümüz, ekran üzerine yağmur veya kar yağma efektini, Apple yeniden gün yüzüne çıkararak kullanıcısına sunmuş.



2.boyuttan 3D’ye adım atan iOS 7, grafik işlemcisi ve ekran teknolojisi aynı olan iOS 6 yüklü modele göre renk olarak daha canlı, gerçekçi ve akıcı.





iOS 7’nin bir de otomobil modu var!





iPhone modelinin kaç olursa olsun, motosiklet ve otomobillerin vazgeçilmez özelliği kuşkusuz Navigasyon özelliği. Çeşitli stant veya aparatlarla sabitlenen iPhone’lar, yeni işletim sistemiyle artık daha kararlı, daha sade ve daha kolay.



Özel bir otomobil modu sayesinde sesli aramalar yapılabilir, mesajlar gönderebilir ve iSiri sayesinde telefonunuzu arabanızla yönetebilirsiniz. Mercedes, Kia, Ferrari, Hyundai ve Chevrolet markaların otomatik olarak tanıyor olacağı iOS 7, kullanıcılarına farklı bir seyahat keyfi sunuyor olacak.





Uygulamalar otomatik güncellensin!





Apple kullanıcılarının, sanırım en fazla şikayette bulunduğu özellik eksikliklerinden biri de marketten indirilen ve günlük kullanıma açık uygulamanın kendini otomatik güncelleyemiyor olması. iOS 7 mühendisleri tarafından bu soruna kulak verilmiş olmalı ki, artık indirdiğiniz uygulamaları sizin görmenize ve markete girip teker teker güncellemenize gerek kalmadı.





Beklenen “iTunes Radio” sizlerle!





Kullanıcılar tarafından akıllı telefonlarındaki eksiklik bitmiyorken resmi bir radyo uygulamasının neden olmadığı sorularına Apple’dan cevap geldi. Apple ürünleri, yenilenen işletim sistemi iOS 7’yle beraber gelen resmi bir radyo uygulaması kazanacak. iTunes Radio uygulamasının, Mac ve Apple TV ile entegre olarak çalışacağı biliniyor.





Control Center





iOS 7 ile birlikte gelen yeni bir özellik de Control Center. Temel ayarlamaların Ayarlar menüsüne girilmeye gerek kalmadan açılır bir panelle kontrol edilmesine olanak sağlayan, kolay kontrol merkezi.





Notifications Center





Notifications Center, yenilenen iOS 7 işletim sistemiyle kullanıcılarına, daha pratik anlaşılır ve sade bir bildirim paneli sunuyor. iOS 7’de artık uygulama güncellemeleri gibi bildirimler yerine yalnızca gelen uyarılar gösterilecek.





Kamera performansı kendini aştı!





Yenilenen işletim sistemindeki radikal değişiklikler arasında en dikkat çeken özelliklerden biri de, kamera performansı. Çekim özellikleri ve hızı açısından büyük bir değişiklik göstereceğinden bahsedilen iOS 7, kısa bir süre daha dijital kamera taşımaya gerek bırakmayacak gibi görünüyor.





Fotoğrafların yeni yüzü!





Uzun zamandır bir düzenleme yapılmayan hatta 4 sürümdür ellerin bile değmediği Fotoğraflar, Film Rulosu’ndan başlanarak büyük bir düzenleme ve yenilenme geçirdi. Artık fotoğrafları istediğiniz gibi gruplayabilir ve sıraya koyabileceksiniz.





AirDrop!





iOS 7’de artık herhangi bir şeyi paylaşmak için AirDrop özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bluetooth’u aratmayacak yeni özellik sayesinde Fotoğraf, Video, Mesaj ya da Rehber paylaşımları sorunsuzca yapılabiliecek.