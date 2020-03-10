Apple'ın temizleme kılavuzuna 'Koronavirüs' ayarı

Dünya genelinde Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılma olasılığını azaltmak sık sık el yıkama uyarısı yapılırken, kişilerin ellerinin en çok temas ettiği noktalardan biri olan cep telefonlarının temizliği de giderek önem kazanıyor. Yapılan çalışmaların Koronavirüs'ünün bazı tiplerinin yaklaşık 9 gün boyunca cam ve plastik yüzeylerde hayatta kalma yeteneğine sahip olduğunu göstermesi üzerine Apple da harekete geçti. ABD’li şirket, salgına bağlı artan hijyen hassasiyetiyle birlikte iPhone başta olmak üzere “Apple Ürünlerini Temizleme” kılavuzunu gözden geçirdi.

Bu kapsamda Apple, kullanıcıların iPhone'ları ve diğer ürünlerinin cam donanımlarını temizlemek için ev dezenfektan mendilleri kullanması gerekip gerekmediğine ilişkin ayarını değiştirdi.

The Wall Street Journal’ın haberine göre ürün temizleme kılavuzunu güncelleyen Apple, iPhone’ları temizlemek için clorox içeren veya izopropil alkol ile ıslatılmış dezenfekte mendillerin kullanılabileceğini duyurdu.

Daha önce “Temizlik ürünleri kullanmayın” uyarısı yapan Apple’ın güncellenen kılavuzunda, şu farklılık dikkati çekti:

“Apple ürünümde dezenfektan kullanmak uygun mudur? Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak, Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini nazikçe silebilirsiniz.”