Apple ile Samsung arasındaki patent davası başlıyor

Elektronik dünyasının iki ezeli rakibi, aynı zamanda da iş ortağı olan Apple ve Samsung, 17 ay süren patent kavgalarının ardından, bugün ABD’de en büyük yasal mücadelelerinden birine başlıyor.



Apple ve Samsung, California eyaletindeki San jose Bölge Mahkemesi’nde bugün başlayacak davada kozlarını paylaşacak. Sadece Silikon Vadisi değil, tüm dünyadaki elektronik üreticileri bu davayı kendi çıkarları adına da yakından takip edecek.

Apple, krallığı kabul edilen ABD’de görülecek patent davasında, Samsung’un ürünlerini taklit ettiğini kabul ettirebilirse, rakibinin ürünlerini raflardan kaldıracak ve diğer rakiplerine de göz dağı verecek güce ulaşacak.

Samsung ise Apple’ın tartışmasız en başarılı ürünleri olan iPad ve iPhone’un, “kendi teknolojisi olmadan üretilmesi mümkün olmayan” ürünler olarak tanıtacak. Apple’a ekran ve çip teknolojisi sağlayan Samsung, rakibinin iddialarını avantajlı olduğu bir davada jüriye kabul ettirmesi halinde, “yasal rekabetin darbe yiyeceğini ve bu durumun tüketicileri etkileyeceğini” ifade etti.

İki şirketin geçtiğimiz hafta mahkemeye yaptığı başvuruda orak konu, beklendiği gibi fikri haklar. Apple CEO’su tim Cook, bir hafta önce Samsung yetkilileriyle patent tartışmalarını görüşmek için bir araya gelmiş, ancak net bir sonuç çıkmamıştı. Hatta, Almanya’da bir mahkeme, aynı günlerde Galaxy 7.7 Tab biligsayarı için geçerli olabn satış yasağını AB ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmişti.

San Jose’de başlayacak olan davada, Apple ve Samsung ürünlerinin tasarımlarını ve mobil cihazlarda kullandıkları yazılımların içeriklerini koruyan patentler üzerinde kendilerini savunacak.



'Özel TİM'ler hazır



Apple ve Samsung, mahkemede 20’şer kişilik ekiplerle iddialarını savunacak. Apple kadrosunda, başkan yardımcıları Phil Schiller ve Scott Forstall yer alıyor. İki şirketin ekibinin büyük kısmını mühendisler, patent uzmanları , yatırımcılar ve bilgisayar uzmanları oluşturuyor.

Dört hafta sürecek olan dava için, daha önceden kamuya sunulmamış olan çok sayuda belge mahkemeye verildi. Bu belgeler arasında iPhon ve iPad prototiplerine ait binlerce fotoğraf ve son birkaç ayda yöneticiler arasında yapılan e-mail yazışmaları bulunuyor.



"Bitirici darbeyi vuramaz"



Analistler, Apple’ın büyük beklentileri olan davada çok büyük sonuçlar elde edemeyeceğini düşünüyor.

Stanford Üniversitesi’nden hukukçu Mark Lemley, “Şirketler bireysel patenler üzerinden dava açıyor, ancak mahkemede görülenlerin yanı sıra binlerce patent daha söz konusu... Teknolojideki yeniliğin ortaya koyduğu karmaşa ve hız, akıllı telefon piyasasındaki patent sistemini de esnek kılmayı kolaylaştırıyor” dedi.

Patent analisti ve teknoloji blog yazarı Florian Mueller ise “Bu davada vurucu etki yapacak tek bir patent bile yok... Apple, Samsung’u nakavt edecek bir darbe vuramaz” dedi.



Karmaşık ilişkiler



Apple ve Samsung her ne kadar birbirlerini yok etmeye çalışan iki firma gibi görünse de, Apple, aynı zamanda Sasmung’un en önde gelen müşterisi konumunda. Apple’ın Samsung’dan tedarik ettiği ürünler arasında LCD panelleri, flash bellekler ve iOS işletim sisteminin evi olan çip setleri yer alıyor. Apple, 1999 yılında iBook dizüstü bilgisayarları için yeterince monitör üretilebilmesi için Samsung’un taşeronlarından birine 100 milyon dolar ödeme bile yapmıştı.

Analistler, iki şirketin her ne kadar birbirleriyle uzun dönemli ve derin ilişkilere sahip oldukları görünse de, patent kavgalarında ‘özel bir çözümün’ daha uzun bir süre gelmeyeceğini düşünüyor.