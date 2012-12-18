Apple ikinci raundu kaybetti

Apple ve Samsung arasında ABD’de görülen patent davasının ikinci raundu dün gece sonuçlandı. Ağustos ayında 1 milyar dolar tazminat kazandığı davadan bu kez eli boş dönen Apple'ın, Samsung akıllı telefonlarına ABD’de satış yasağı getirilmesi talebi reddedildi.

Apple, Ağustos ayında sonlanan davanın ardından daha fazla talep almak ve Samsung telefonlarının satışını yasaklamak, Samsung ise davada alınan kararın değiştirilmesi için bu ay başında San Jose Bölge Mahkemesine başvurmuştu.

Yargıç Lucy Koh, haftalardır baktığı Apple-Samsung davasındaki en son kararında, Ağustos ayında iPhone ve iPad patentlerini ihlal etmekten suçlu bulunan Samsung’a ait akıllı telefonların ABD’de satışının yasaklanmamasına hükmetti.

Samsung’u suçlu bulan jüri, Güney Koreli şirketin iPhone ve iPad’e ait en önemli özellikleri kendi cihazlarında kopyaladığına karar vermişti. Apple, bu kararın ardından Samsung’a ait sekiz akıllı telefon modeline satış yasağı getirmek ve ikinci bir tazminat koparmak için mahkemeye gitmişti. Samsung ise jürinin Apple yanlısı olduğunu öne sürerek kararın iptalini istemişti.

Yargıç Koh, yaptığı yazılı açıklamada, “Davada söz konusu olan telefonlar çok fazla özellik içeriyor. Bu özelliklerin sadece küçük bir kısmı Apple patentleri tarafından korunan teknolojiye benzerlik gösteriyor... Bazı özellikler Apple teknolojisine özel olarak belirse de, sadece birkaç özellik yüzünden bir markaya ait ürünlerin tümünü piyasadan süresiz olarak çekilmesi gerekmez” dedi.

Apple, bu yıl içinde kendi açtığı ve kaybettiği davalara bir yenisi daha eklese de, 2014 sonuna kadar duruşma salonlarından çıkmaya niyetli değil. Bu yıl içinde Samsung’a patent ihlali suçlamasıyla ikinci bir dava açan Apple, bu davanın başlangıcı için 2014’ü bekleyecek. (ntvmsnbc)