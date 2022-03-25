"Apple, iPhone ve diğer cihazlar için abonelik sistemi üzerinde çalışıyor"

Apple’ın iPhone ve diğer ürünleri için aylık abonelik sistemi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Proje hayata geçerse, Apple ürünlerine 'abone olunarak' aylık ödemelerle kullanılabilecek.

Bloomberg’de yer alan haberde, konuya yakın kaynaklar, Apple’ın satışlarını artırabilecek bir hamle olarak cep telefonları ve diğer ürünler için aylık abonelik sistemi üzerinde çalıştığını söyledi.

Kaynaklar, projenin hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.

Proje uygulanırsa, araç kiralama sistemi gibi iPhone ve diğer Apple modelleri aylık belli bir ücret karşılığında abone şeklinde kullanılabilecek. Sistem Apple Music, Apple Arcade gibi işleyecek.

Bloomberg'deki haberin ardından Apple hisseleri dün yüzde 2.3 arttı.

Türkiye’de cep telefonlarına taksitli satış yasağı sürüyor.