Apple iOS 15'i tanıttı; işte yeni özellikler ve uyumlu modeller

Apple, bugün düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iPhone'un işletim sistemi iOS 15 sürümünü tanıttı. iOS 15 ile gelen özellikler arasında Android ve Windows kullanıcıları FaceTime aramalarına katılabilecek olması da var. Daha büyük ikonların kullanıldığı iOS 15'te 'bildirim özeti' özelliği de yer alacak.

İşte yeni özelliklerden bazıları:

FaceTime

ShiftDelete'ten Yiğit Can Polat'ın haberine göre; Android ve Windows kullanıcıları nihayet FaceTime aramalarına katılabilecekler. WWDC açılış konuşması sırasında Apple, kullanıcıların Android cihazlardan ve Windows PC'lerden arama yapabilmeleri için FaceTime'ın web'de kullanılabileceğini duyurdu. Görüntülü arama hizmeti daha önce yalnızca iOS ve Mac cihazlarda kullanılabiliyordu.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını almanıza da izin verecek.

‌Bir diğer geliştirme ise iOS 15‌'te FaceTime, video için bir ızgara görünümü ve portre modu sundu. Ses için, ‌FaceTime‌ aramaları artık daha doğal bir deneyim için Uzamsal Ses ve uyarlanabilir ses yalıtımı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar artık planlanmış bir video görüşmesi için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabiliyor.

Bildirimler

Yeni iOS sürümü ile birlikte Bildirim özelliği de değişiyor. Daha büyük ikonlar ile karşımıza çıkan iOS 15'te Bildirim Özeti özelliği yer alacak. Düşük öncelikli bildirimleri bir araya toplayan özelliğe kişilerden gelen bildirimler dahil edilmeyecek.

Odaklanma özelliği sayesinde kişisel ve iş olarak farklı modlar ayarlanabilecek. Yapay zeka destekli özellik sayesinde sadece görmek istediğiniz bildirimler ekranda yer akacak. Ayrıca kullandığınız odaklanma moduna göre ana ekran da değişecek.

iOS 15'te yer alan Live Text (Canlı Metin) özelliği sayesinde 3. parti uygulamalara ihtiyaç duymadan OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi kullanılabilecek.

Bir diğer geliştirme de Spotlight tarafında gerçekleşti. Ağırlıklı olarak kişiler için kullanılan Spotlight, iOS 15 ile birlikte fotoğrafları da kapsayacak. Ayrıca Spotlight ile aktör, film ve müzik gibi sonuçlar de listelenecek.

Fotoğraflar anılarınıza önem veriyor!

iOS 15 ile birlikte gelen yeni özellikler sayesinde Fotoğraflar uygulamasında anılarınızı düzenleyebileceksiniz. Memory Mixes adı verilen yeni özellik, anılarınızı video haline getirerek güçlü işlemci sayesinde hızlı bir şekilde izlemenize olanak sağlayacak. Ayrıca yaptığınız videolarda Apple Music'te yer alan parçaları kullanabileceksiniz.

iOS 15 ile araç kilidinizi açın

UWB anahtar özelliği sayesinde akıllı telefonunuzu araç, ev ve otel gibi birçok alanda anahtar olarak kullanabileceksiniz. Apple, bu özellik için BMW başta olmak üzere otomotiv üreticileri, Schlage ve Kastle gibi akıllı kilit üreten şirketler ile anlaşma sağladı.

Yeni iOS sürümüyle birlikte Digital ID özelliği geliyor. Kullanıcılar, iPhone’ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra telefon üzerinden kullanabilecek.

Haritalar

Apple’ın WWDC21 etkinliğinde tanıttığı yeni Haritalar uygulaması ilk olarak İspanya, Portekiz, İtalya ve Avustralya’da kullanılabilecek. Etkileşimli dünya adı verilen özellik sayesinde ticari bölgeler ve binalar hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılacak.

Apple Haritalar uygulaması yükseklik, yol renkleri ve özel tasarlanmış yerler haricinde yeni bir gece modu ile karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu tasarımıyla dikkat çeken Haritalar için CarPlay özelliği 2021 yılının son çeyreğinde kullanıma sunulacak.

Özellikle yürüyüş esnasında daha iyi bir kullanım deneyimi sağlamak isteyen Apple, Haritalar uygulamasına binaların da yer aldığı AR özelliği ekledi. Kullanıcılar, bu sayede gidecekleri yere daha kolay şekilde ulaşabilecek.

iOS 15 alması beklenen cihazlar