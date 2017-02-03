Apple Hindistan'da iPhone üretecek

Apple'ın Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde de iPhone imalatı yapacağı açıklandı.

Eyalet hükümetinin bakanları, teknoloji devinin ilk imalatı, eyaletin teknoloji merkezi olarak bilinen başkenti Bangalore'da Nisan ayında yapacağını duyurdu.

Apple'ın Hindistan'daki cep telefonu pazarındaki payı yüzde iki düzeyinde ve Güney Koreli rakibi Samsung'un çok gerisinde.

Apple henüz duyuruyu resmen doğrulamadı ancak Hindistan'a "büyük yatırım yapmaya niyetli olduklarını" söylemekle yetindi.

Ancak Karnataka eyaletinin Teknoloji ve Biyoteknoloji Bakanı Priyank Kharge AFP'ye yaptığı açıklamada, "Apple'le bir uzlaşmaya vardık ve Nisan sonunda üretime başlamalarını bekliyoruz" dedi.

Apple fabrikasının Tayvanlı Wistron şirketi tarafından kurulacağı bildiriliyor.

Pazar payının düşük olmasına karşın, Apple'ın 450 dolar fiyatın üzerindeki değeri telefon pazarındaki payı neredeyse yarıya yakın ve satışlar da hızla artıyor.

Apple'ın hem federal yönetim hem de eyalet yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, üretime başlamadan önce bazı tavizler almaya çalıştığı sanılıyor.

Apple'ın en büyük imalat ortağı Tayvanlı teknoloji devi Foxconn. Foxconn Çin'deki dünyanın en büyük iPhone fabrikasının da sahibi.

Apple, Hindistan'da yabancı şirketlerin faaliyetlerini kısıtlayan yasalar nedeniyle, kendi mağazalarını açamıyor.

Şirketin Hindistan'da doğrudan satış yapabilmesi için, parçaların yüzde otuzunu ülkeden sağlaması gerekiyor.