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Bilim / Teknoloji

Apple, kusurlu iphone 5'leri topluyor

Apple, tüm dünyada bozuk güç tuşu olan iPhone 5'leri değiştirecek

28 Nisan 2014 17:42

Teknoloji devi Apple yoğun olarak iPhone 5'lerde görülen güç tuşu sorununu ortadan kaldırıyor. Apple, tüm dünyada güç tuşu bozuk olan iPhone 5'leri geri alarak ve değiştiriyor.

2012 yılında satışa sunulan ve o günden bu yana kullanıcıların en çok dert yandığı konuların başında gelen güç tuşu sıkıntısı ile kullanıcılar söz konusu butona tıklayamıyor, telefonlarını kolayca açıp kapatamıyordu. Gelen aramaların sesini kısma dahil bazı alternatif görevleri de yerine getiren güç tuşu bozukluğuyla ilgili gelen şikayetlere kayıtsız kalmayan Apple ise yeni bir değişim programı başlattı.

2 Mayıs 2014 tarihinden itibaren bu program çerçevesinde güç tuşuyla sıkıntı yaşayan kullanıcıların iPhone 5‘lerini en yakın Apple merkezine getirmesi isteniyor. İstanbul Zorlu Center‘da açılan Apple Store‘a da kullanıcılar bozuk olan IPhone 5'lerini getirip ücretsiz değişim fırsatından faydalanabiliyor.

Elbette bu işleme girişmeden önce iPhone’unuzun yedeğini almanızı, Ayarlar>Genel bölümü altında Sıfırla seçeneğiyle tüm içeriklerinizi silerek cihazınızı Apple merkezine götürmeyi unutmayın.

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