Apple, Facebook'un kullanıcı izleme araçlarını engelleyecek

Apple, IOS ve Mac işletim sisteminin yeni versiyonunda Facebook'un internet kullanıcılarını takip etmek için kullandığı araçları etkisiz hale getirmeye çalışacağını duyurdu.

Apple'ın Yazılım Şefi Craig Federighi, şirketin düzenlediği bir konferansta "Bu araçları kapatıyoruz" dedi ve Apple'ın internet tarayıcısı Safari'nin Facebook'ın faaliyetlerini izleyebilmesi için kullanıcıların onayını alacağını vurguladı.

Apple'ın bu hamlesinin Facebook ile gerilimi arttırması bekleniyor.

Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Facebook'un uygulamalarını "mahremiyetin işgali" diye tanımlamış, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise bu yorumu "düşünmeden edilmiş bir söz" diye tanımlamıştı.

Federighi California'da düzenlenen konferansta Facebook'un insanları fark etmeden izlemeye devam ettiğini belirtti.

Federighi "Bütün bunları gördük. Şu beğenme, paylaşma düğmeleri ve yorum alanları. Tıklasanız da tıklamasanız da bunların sizi izleyebileceği anlaşıldı" dedi.

Federighi daha sonra önündeki ekrana dönüp Safari'deki "Facebook.com'un cookie kullanıp, veri toplamasına izin vermek istiyor musunuz" uyarısını gösterdi.

Bir internet güvenliği uzmanı ise Apple'ın hamlesini övgüyle karşıladı.

Kevin Beaumont "Apple tarayıcının nasıl çalıştığı konusunda köklü bir değişiklik yapıyor ve bunlar daha fazla mahremiyet sağlayabilecek şaşırtıcı derecede güçlü değişiklikler" dedi.

Apple ayrıca MacOs Mojave'nin de reklamverenlerin kullandığı "parmak izi alma" diye adlandırılan yöntemle mücadele etmeye çalışacağını belirtti. Bu yöntemle reklamverenler cookieleri silen kullanıcıları da izlemeye çalışıyor.

Apple bununla, kullanılan bilgisayar hakkında internet sitelerine daha az bilgi vererek mücadele edecek.

Federighi "Sonuç olarak Mac bilgisayarınız, herkesin bilgisayarı gibi olacak ve şirketlerin sizin cihazınıza ait bilgileri toplaması çok daha zorlaşacak" dedi.